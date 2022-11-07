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Бурятский депутат рассказала про «счастливчика» из батальона «Байкал»

Бурятский депутат рассказала про «счастливчика» из батальона «Байкал»
Общество,  Фото:страница Оксаны Бухольцевой
«Пуля вошла ухо вошла, а вышла из глаза»

Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева, которая с сентября живёт в Донецке, встретилась с земляком, раненым бойцом батальона «Байкал». Об этом она рассказала подписчикам на своей странице.

Перед тем, как отправиться в больницу навестить раненого, Оксана Бухольцева собрала гостинцы и необходимые вещи.

- Сходила по магазинам, купила, как в народе говорится, «мыльно-рыльное», одежду на первое время, продуктовый набор, сигареты и заказала две пиццы. Из дома утащила ароматные яблочки и клубничное варенье, - рассказала она.

По её словам, вход в больницу свободный, а отношение медперсонала и других пациентов – очень дружелюбное.

- Наш боец с батальона «Байкал» - настоящий боец. Я бы ещё добавила счастливчик - в ухо вошла пуля, из глаза вышла. Грамотный, ответственный и интеллигентный. Спокойный как удав. Я думала, что он вообще молодой, ошиблась на 10 лет. Улыбается в ответ: «Потому что спортом занимаюсь». Удивила хладнокровность при ранении: кровью истекает, а из рук телефон и удостоверение не выпускает. К «глазникам» привезли голого в двух покрывалах. Но дончане или дончанки нашли комплект термобелья и тапки, - продолжила Оксана Бухольцева.

С ним же она поговорила про гуманитарную помощь, необходимую бойцам. Выяснилось, что нет необходимости в носках, термобелье и подобных вещах в таком количестве, в котором их отправляют.

- Ну, не нужно столько носков, термобелья и др. Салфетки, туалетную бумагу, носки каждый купить по мере необходимости может. Согласен с генераторами, пилами. Про рации - не те нужны, что руками переключать, ну не свободны руки во время боя. Нужны современные. Нужны портативные радиостанции. Говорил про двухканальные рации. Один канал командный, второй канал отряда. Далее, конечно, гарнитура. Это удобно, так как руки остаются свободными, - передала слова бойца Оксана Бухольцева.


Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Оксана Бухольцева уже сообщала со слов самих участников спецоперации о том, какая гуманитарная помощь необходима в первую очередь. «Наши мобилизованные попросили: 20 газовых плиток, газовые баллоны - 20 коробок, 500 свечей, рабочие перчатки - 300 пар, влажные салфетки (воды нет, обтираться) и прокладки, дождевики, хотя бы 50 штук, ещё топоры и лопаты было бы неплохо. Это из первоочерёдного», - рассказывала она.


депутаты Народного Хурала военнослужащие

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