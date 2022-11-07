Волейболисты Бурятии взяли «серебро» студенческого кубка ДФО

Сборная БГУ стала призёром турнира студенческой волейбольной ассоциации



Со 2 по 6 ноября в Хабаровске разыграли кубок студенческой волейбольной ассоциации в Дальневосточном федеральном округе. В соревнованиях приняли участие команды из Бурятии, Якутии, Хабаровского и Приморского краёв, Амурской и Магаданской областей.



Мужская сборная Бурятского государственного университета по волейболу заняла на турнире второе место. Кроме этого, игрок команды Шэрнин Чойсоронов был признан лучшим игроком кубка. Тренирует спортсменов Яна Намсараева, сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки».



- Впечатления от игр позитивные, приятно видеть, что каждая команда не теряла даром время и усердно тренировалась. Соревнования были интересными. До последнего боролись за первое место. Немного не хватило. Но поражение только сделает нас сильнее! Уже заряжены и будем ещё больше тренироваться, чтобы в следующий раз победить! – заявил центральный блокирующий сборной БГУ Константин Лесников.



Напомним, что эти соревнования – отборочный этап кубка. Победители в ДФО отправятся на всероссийский финал в Москву.

