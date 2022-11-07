Подведены итоги межрегионального фотоконкурса «Расскажи про свой край»
В Бурятии и Крыму завершился межрегиональный молодёжный фотоконкурс «Расскажи про свой край». В конкурсе принимали участие более 50 фотографов с каждой стороны, в возрасте от 15 до 35 лет.
В преддверии праздника Дня народного единства жюри конкурса подвело итоги. Жюри из Бурятии оценивали работы, присланные участниками из Крыма, и наоборот – крымское жюри оценивали работы из Бурятии.
Победителями из Бурятии стали:
Первое место – Виктория Афанасьева, 34 года, центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ. Конкурсная работа «Вдохну всей грудью розовое счастье».
Второе место – Оксана Измайлова, 24 года, библиотекарь Нижнесаянтуйской сельской библиотеки-филиала ЦБС МО «Тарбагатайский район». Конкурсная работа «Закат окончил тяжёлый летний вечер».
Третье место – Анастасия Е., 15 лет, студентка Бурятского республиканского педагогического колледжа. Конкурсная работа «Чивыркуйский залив. Озеро Байкал».
Четвёртое место – Анастасия Н., 15 лет. Конкурсная работа «Дотянуться до облаков».
Пятое место – Елизавета С., 16 лет, учащаяся лицея-интерната №61 г. Улан-Удэ. Конкурсная работа «На горе Омулёвая».
Все авторы, получившие призовые места, награждены дипломами и памятными призами, а фотографии о республиках станут основой вернисажа в библиотеках. Об этом сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.
Крымчане оценили фотографии из Бурятии
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