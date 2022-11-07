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В заповеднике Бурятии рассказали о следах на снегу

В заповеднике Бурятии рассказали о следах на снегу
Общество,  Фото:отдел науки Байкальского заповедника
Начало ноября отлично подходит для наблюдения за животными

В Бурятии специалисты Байкальского заповедника рассказали о следах животных на первом снегу. Знание следов зверей и птиц нужно сотрудникам заповедника во время проведения зимних маршрутных учётов.

По словам сотрудников отдела науки Натальи Гамовой и отдела охраны заповедника Юрия Короткова, это время – первоснежье – отлично подходит для наблюдения за животными. Все лесные обитатели, которые в тёплое время года попадаются на глаза лишь изредка, сейчас хорошо заметны по следам. Именно по первому снегу отпечатки получаются самыми чёткими, «как по учебнику». Кроме того, животные очень активны, так как это последние дни в году, пока снега ещё не очень много и он не мешает передвижению.

По низовьям реки Переёмной было замечено множество разнообразных следов. Следы белки – характерная «трапеция» из четырёх лапок, где чётко отпечатывается каждый палец. Следы соболя – цепочка парных отпечатков лап – куньи «двухчётки» – самый частый след в нашей тайге. Следы косули – небольшие копытца; на мокром снегу хорошо отпечатались и задние пальцы.

Также попались следы рыси – округлые отпечатки с четырьмя пальцами и широкой подушечкой; когти у кошачьих втяжные и не пропечатываются. В этом случае проходил молодой зверь, так как следы некрупные.

Кроме этого, были замечены следы рябчика – крестообразные отпечатки, часто соединённые линией, оставленной задним пальцем. Зимой эти птицы ночуют в снегу.
Бурятия заповедник Байкал дикие животные

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