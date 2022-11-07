Студенты Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта давно занимаются волонтёрской работой
«Отряды УУКЖТ» - так называют себя волонтёры одноимённого Улан-Удэнского колледжа. железнодорожного транспорта. На протяжении уже нескольких лет студенты оказывают адресную помощь жителям Улан-Удэ и районов Бурятии. За время своей работы волонтёры-железнодорожники оказывали свою помощь ветеранам, пенсионерам, детским домам, приютам для бездомных животных, людям с инвалидностями, проводили экологические акции и участвовали в городских мероприятиях.
С начала спецоперации волонтёры УУКЖТ начали оказывать адресную помощь семьям, чьи мужчины попали под частичную мобилизацию. Ребята колют дрова, убирают территории частных домов и помогают нуждающимся в быту.
- Если человек находится в затруднительном положении, он всегда может обратиться к нам. Мы получаем заявки как из различных организаций, так и от частных лиц, которым нужна помощь. Ведь если не мы, то кто? - делятся волонтёры
Только за последние две недели волонтёры-железнодорожники совершили несколько выездов в приюты для бездомных животных, привезя туда корм и убравшись на территории. Также они накололи дрова нескольким семьям, чьи мужчины отправились на спецоперацию.
На данный момент в составе «Отрядов УУКЖТ» находится три волонтёрских отряда, среди которых есть, например, отряд «Единство». Его участники принимали участие не только в помощи населению, но и работали с Этнографическим музеем народов Забайкалья, где изготавливали клетки для животных, чинили заборы, убирались на территории. За это в своё время «Отряды УУКЖТ» были удостоены благодарственным письмом от Этнографического музея.
Как сообщает руководство отрядов, любой желающий, попавший в затруднительную ситуацию, может обратиться к ним за помощью. Ведь главное в их работе – поддерживать своих ближних, когда те нуждаются в этом, и оказывать им посильную помощь.
В Улан-Удэ будущие железнодорожники помогают семьям мобилизованных
Общество, Фото:
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