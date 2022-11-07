Баскетболисты Бурятии успешно выступили в Новосибирске и Томске

Общество, Фото: федерация баскетбола РБ

Юношеские сборные заняли призовые места на межрегиональных турнирах



В Новосибирске завершился первый этап межрегиональных соревнований первенства России по баскетболу среди юношей 2007 года рождения. 6 ноября сборная Бурятии, возглавляемая Сергеем Оканиным, в напряжённом матче сумели обыграть сборную Томской области и обеспечить себе первое место и прямую путёвку в следующий этап.



Также успешно выступили баскетболисты республики на ежегодном юношеском турнире «51-й Кубок Сергея Белова» в городе Томск. Юноши 2010 года рождения забрали «бронзу» соревнований, пропуская вперёд хозяев – Томскую область и Новосибирск. Тренер команды – Михаил Шадонов. Лучшим защитником признан Сергей К., в номинации «Подающий надежды» отметился Денис С.



Спортсмены 2011 года рождения заняли второе место, уступив в финальном матче команде из Барнаула. Лучшим нападающим признан Артём Н. В номинации «Мотор команды» победил Дмитрий И. Тренеры: Михаил Шадонов и Александр Тучинов.



Сборная Бурятии 2008 года рождения, к сожалению, довольствуется пятым местом. «Лучшим новичком» признан Алексей Н. Лучшим центровым стал Степан Х. Тренирует команду Андрей Оканин. Об этом сообщает федерация баскетбола РБ.

