07 ноября

06 ноября

Популярное

Баскетболисты Бурятии успешно выступили в Новосибирске и Томске

Баскетболисты Бурятии успешно выступили в Новосибирске и Томске
Общество,  Фото:федерация баскетбола РБ
Юношеские сборные заняли призовые места на межрегиональных турнирах

В Новосибирске завершился первый этап межрегиональных соревнований первенства России по баскетболу среди юношей 2007 года рождения. 6 ноября сборная Бурятии, возглавляемая Сергеем Оканиным, в напряжённом матче сумели обыграть сборную Томской области и обеспечить себе первое место и прямую путёвку в следующий этап.

Также успешно выступили баскетболисты республики на ежегодном юношеском турнире «51-й Кубок Сергея Белова» в городе Томск. Юноши 2010 года рождения забрали «бронзу» соревнований, пропуская вперёд хозяев – Томскую область и Новосибирск. Тренер команды – Михаил Шадонов. Лучшим защитником признан Сергей К., в номинации «Подающий надежды» отметился Денис С.

Спортсмены 2011 года рождения заняли второе место, уступив в финальном матче команде из Барнаула. Лучшим нападающим признан Артём Н. В номинации «Мотор команды» победил Дмитрий И. Тренеры: Михаил Шадонов и Александр Тучинов.

Сборная Бурятии 2008 года рождения, к сожалению, довольствуется пятым местом. «Лучшим новичком» признан Алексей Н. Лучшим центровым стал Степан Х. Тренирует команду Андрей Оканин. Об этом сообщает федерация баскетбола РБ.
баскетбол Бурятия спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Шахматисты Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Шахматисты Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Общество, 07.11.2022
В копилке спортсменов республики – две медали
Баскетболисты Бурятии успешно выступили в Новосибирске и Томске
Баскетболисты Бурятии успешно выступили в Новосибирске и Томске
Общество, 07.11.2022
Юношеские сборные заняли призовые места на межрегиональных турнирах
Спортсмены Бурятии завоевали 5 наград всероссийского фестиваля
Спортсмены Бурятии завоевали 5 наград всероссийского фестиваля
Общество, 07.11.2022
Команды выиграли 1 «золото», 3 «серебра» и 1 «бронзу»
Волейболисты Бурятии взяли «серебро» студенческого кубка ДФО
Волейболисты Бурятии взяли «серебро» студенческого кубка ДФО
Общество, 07.11.2022
Сборная БГУ стала призёром турнира студенческой волейбольной ассоциации
Спортсмен из Бурятии стал чемпионом мира по универсальному бою
Спортсмен из Бурятии стал чемпионом мира по универсальному бою
Общество, 07.11.2022
Сборная республики завоевала три медали соревнований
В улан-удэнской колонии завершился конкурс «Не числом, а смирением»
В улан-удэнской колонии завершился конкурс «Не числом, а смирением»
Общество, 07.11.2022
Осуждённые соревновались в православной живописи и иконописи
В Бурятии три тысячи семей мобилизованных подали заявки на дрова и уголь
В Бурятии три тысячи семей мобилизованных подали заявки на дрова и уголь
Общество, 07.11.2022
Для жителей севера нормативы больше, чем для остальных районов
Ушла из жизни ветеран здравоохранения Бурятии Ольга Седунова
Ушла из жизни ветеран здравоохранения Бурятии Ольга Седунова
Общество, 07.11.2022
Долгие годы она трудилась в Отделенческой больнице
Туристы не смогли вывезти из Бурятии финики, виноград и чернослив
Туристы не смогли вывезти из Бурятии финики, виноград и чернослив
Общество, 07.11.2022
Продукцию вернули в Россию для оформления сертификатов
В аэропорту Улан-Удэ нашли потерянное кольцо пассажирки
В аэропорту Улан-Удэ нашли потерянное кольцо пассажирки
Общество, 07.11.2022
Пассажирка из Комсомольска-на-Амуре едва не лишилась украшения
Столице Бурятии не хватает водителей автобусов
Столице Бурятии не хватает водителей автобусов
Общество, 07.11.2022
В городской автопарк требуется 221 водитель
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу возле Пентагона
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу возле Пентагона
Общество, 07.11.2022
Ремонта здесь не было десятки лет
В Бурятии ива «перепутала сезон» и зацвела в ноябре
В Бурятии ива «перепутала сезон» и зацвела в ноябре
Общество, 07.11.2022
Природную аномалию зафиксировали на Байкале

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^