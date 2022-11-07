Шахматисты Бурятии стали призёрами первенства ДФО

Общество, Фото: шахматная школа «Король на коне»

В копилке спортсменов республики – две медали



Во Владивостоке прошло первенство Дальневосточного федерального округа среди шахматистов 2015 года рождения и младше. Представители Бурятии завоевали две медали соревнований.



Как сообщает шахматная школа «Король на коне», поделив первое-второе места, по дополнительному показателю серебряную медаль выиграл Дима Т., чемпион Бурятии до 9 лет этого года. Среди девочек серебряную медаль завоевала Саруул Б., также чемпионка республики среди девочек до 9 лет этого года.



Турниры по классическим шахматам в других возрастных группах закончатся 10 ноября.

