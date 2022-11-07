Ведущий солист балета стал заслуженным артистом Бурятии

Баир Цыдыпылов работает в театре уже 15 лет
Артист Бурятского театра оперы и балета, ведущий солист балета Баир Цыдыпылов получил звание заслуженного артиста Бурятии.
Награду ему вручила министр культуры Соёлма Дагаева 4 ноября перед началом вечера памяти народного артиста Бурятской АССР Бакалина Васильева.
- Я работаю в Бурятском театре оперы и балета уже 15 лет. Мне очень приятно, что мой труд отметили. Благодарю своих педагогов, коллег, руководство театра и министерство культуры Бурятии за признание и поддержку, - сказал Баир Цыдыпылов.
За наградой артист вышел на сцену в образе Чёрного вихря. Это собирательный образ трёх ветров из балета «Красавица Ангара». Примечательно, что именно Чёрный вихрь стал первой большой партией в карьере народного артиста Бурятской АССР Бакалина Васильева. Он был характерным артистом, обладал драматическим талантом. Его называли «рыцарем танца», он был не только известным танцовщиком, но и педагогом. Бакалин Васильев обучал классическому танцу Владимира Кожевникова, который, в свою очередь, был педагогом Баира Цыдыпылова.
В репертуаре ведущего солиста балета Бурятского театра оперы и балета Баира Цыдыпылова - принц Зигфрид и злой гений Ротбарт из «Лебединого озера», Базиль из «Дон Кихота», Альберт из балета «Жизель», Доврский король из «Пер Гюнта» и др., рассказали в пресс-службе театра.
- Прекрасный и торжественный момент в жизни театра. Наш коллектив пополнился ещё одним заслуженным артистом Бурятии. Поздравляем Баира Цыдыпылова с государственной наградой. Это важное событие для нас всех, - отметил директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.
Баир Цыдыпылов окончил Бурятское государственное хореографическое училище (класс заслуженного артиста РФ Владимира Кожевникова, 2007). С 2007 — артист балета Бурятского театра оперы и балета. С 2012 года – ведущий солист балета.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях звание заслуженного артиста Бурятии получил также известный в республике певец Валико Гаспарян.
Ведущий солист балета стал заслуженным артистом Бурятии
Общество, Фото:
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