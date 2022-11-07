В Бурятии на Пыхте заметили лисичку

Животное прогуливалось по проезжей части



В Бурятии на перевале Пыхта проезжающие мимо жители запечатлели на камеру лису, прогуливающуюся по проезжей части. Видео появилось в телеграм-канале «Брусничный дух».



«Привет, ты куда пошла?» - обратилась автор видео к дикому зверю.



Лиса не проявляла агрессии, а лишь заинтересованно посмотрела в объектив камеры, после чего скрылась из поля зрения, отправившись дальше по своим делам.

