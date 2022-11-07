Животное прогуливалось по проезжей части
В Бурятии на перевале Пыхта проезжающие мимо жители запечатлели на камеру лису, прогуливающуюся по проезжей части. Видео появилось в телеграм-канале «Брусничный дух».
«Привет, ты куда пошла?» - обратилась автор видео к дикому зверю.
Лиса не проявляла агрессии, а лишь заинтересованно посмотрела в объектив камеры, после чего скрылась из поля зрения, отправившись дальше по своим делам.
В Бурятии на Пыхте заметили лисичку
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