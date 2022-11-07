8 ноября Луна спрячется в тени Земли почти на шесть часов
Завтра, во вторник, 8 ноября, жители Бурятии смогут стать свидетелями второго полного лунного затмения в этом году. Событие случается, когда Солнце, Земля и Луна точно встают на одну линию, при этом наша планета находится между ними, а естественный спутник Земли попадает в конус от её тени, комментируют астрономы.
Во время полного затмения Луна не исчезает полностью, а окрашивается в грязно-красный цвет, часто в такое время её называют кровавой. Этот эффект объясняется тем, что Луна даже в фазе полного затмения продолжает освещаться. Солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере, частично достигая спутника Земли.
Начнется затмение где-то в 11:00 по московскому времени и закончится приблизительно в 17:00 по московскому времени. Максимальная фаза, как ожидают эксперты, придётся на 14:00.
Наиболее отчётливо рассмотреть границу видимости частных фаз затмения в России удастся жителям Дальнего Востока и Сибири. В то же время на европейской территории РФ лунное затмение будет наблюдаться плохо.
Жители Бурятии увидят красную луну
Общество, Фото:
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