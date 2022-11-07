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В райцентре в Бурятии открылась обновлённая детская поликлиника

В райцентре в Бурятии открылась обновлённая детская поликлиника
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Стоимость реконструкции превысила 19 млн рублей

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии после капитального ремонта открылась современная детская поликлиника. По программе первичного звена здравоохранения на реконструкцию поликлиники было направлено более 19 млн рублей, сообщили в правительстве республики.


Обновлённую поликлинику посетил глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе поездки в район 5 ноября.

- По программе у нас полностью была изменена планировка поликлиники, добавлены помещения, появились новые входы и удобные подъездные пути к ним, поменяли фасад, полностью поменяли всю мебель, закупили новое оборудование. В общем, все для того, чтобы дети получали качественное медицинское обслуживание в хороших условиях, - отметил Алексей Цыденов.



Также в селе Петропавловка глава республики осмотрел ход строительства юрты-зала единоборств, инициаторами создания которого стали сами местные жители. На сегодняшний день основное здание юрты и три пристроя достроены, подана заявка на подключение к электроснабжению.



5 ноября в селе Нижний Ичетуй Джидинского района открыли памятник Доржи Банзарову.

поликлиника

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