В райцентре в Бурятии открылась обновлённая детская поликлиника

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии после капитального ремонта открылась современная детская поликлиника. По программе первичного звена здравоохранения на реконструкцию поликлиники было направлено более 19 млн рублей, сообщили в правительстве республики.
Обновлённую поликлинику посетил глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе поездки в район 5 ноября.
- По программе у нас полностью была изменена планировка поликлиники, добавлены помещения, появились новые входы и удобные подъездные пути к ним, поменяли фасад, полностью поменяли всю мебель, закупили новое оборудование. В общем, все для того, чтобы дети получали качественное медицинское обслуживание в хороших условиях, - отметил Алексей Цыденов.
Также в селе Петропавловка глава республики осмотрел ход строительства юрты-зала единоборств, инициаторами создания которого стали сами местные жители. На сегодняшний день основное здание юрты и три пристроя достроены, подана заявка на подключение к электроснабжению.
5 ноября в селе Нижний Ичетуй Джидинского района открыли памятник Доржи Банзарову.