В Агинском округе провели краевое первенство по вольной борьбе



В весовой категории 42 кг

1 место - Ошор Б., Могойтуйская ДЮСШ,

2 место - Буянто Д., с. Алханай,

3 место - Доржи Ц., п. Могойтуй и Бальжир Ц., с. Кусоча.



В весовой категории 45 кг

1 место – Стас Н., с. Амитхаша,

2 место – Доржи Д., с. Цокто-Хангил,

3 место – Буянто М., с. Амитхаша и Дашинима Ц., Могойтуйская ДЮСШ.



В весовой категории 48 кг

1 место – Доржо Ц., с. Цаган-Ола,

2 место – Баир Ш., Могойтуйская ДЮСШ,

3 место – Ринчин Ц., Могойтуйская СОШ №3 и Баир Н., с. Амитхаша.



В весовой категории 51 кг

1 место – Доржо Ц., с. Догой,

2 место – Солбон Е., с. Амитхаша,

3 место – Эрдэм П., п. Забайкальск и Жаргал Ц., Могойтуйская ДЮСШ.



В весовой категории 55 кг

1 место – Зоригто Б., с. Амитхаша,

2 место – Мунко С., СШОР №3,

3 место – Сокто Б., с. Цокто-Хангил и Аюр Р., Могойтуйская СОШ №3.



В весовой категории 60 кг

1 место – Радна Н., Могойтуйская ДЮСШ,

2 место – Жаргал Ц., с. Догой,

3 место- Элбэкто Б., с. Цокто-Хангил и Батор Д., с. Зугалай.



В весовой категории 65 кг

1 место – Жамбал Н., с. Амитхаша,

2 место – Тумэн А., с. Догой,

3 место – Даша Б., с. Амитхаша и Балдан Ж., п. Забайкальск.



В весовой категории 71 кг

1 место – Тумэн Ж., с. Цаган-Ола,

2 место – Тимур И., с. Амитхаша,

3 место – Баярто Н., с. Хара-Шибирь и Насак Г., с. Ага-Хангил.



В весовой категории 80 кг

1 место – Биликто Л., с. Амитхаша,

2 место – Тумэнжаргал С., с. Кусоча,

3 место – Найдал Ж., Могойтуйская СОШ №1 им. В.Р. Гласко и Мунко Д., с. Догой.



В весовой категории 92 кг

1 место – Цыден Ц., СШОР АиНВС,

2 место – Лубсан Д., с. Цаган-Ола,

3 место – Руслан Б., СШОР №3.



В весовой категории 110 кг

1 место – Жаргалан Б., с. Цокто-Хангил,

2 место – Максим Т., Могойтуйская СОШ №3,

3 место – Амгалан Ц., Могойтуйская СОШ №3.



Специальными призами награждены «За лучшую технику» - Зоригто Б., с. Амитхаша, «За волю к победе» - Доржо Ц., с. Цаган-Ола, «Перспективный борец» - Доржи Ц., с. Догой, «Лучший борец» – Радна Н., п. Могойтуй, «Лучший судья»- Василий Ц., с. Цаган-Челутай.



Также на соревнованиях поздравили выпускника Могойтуйского ДЮСШ, ныне тренера, педагога Баира Батомункуева с присвоением почётного звания «Заслуженный тренер России». Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.





5 ноября в Агинском Бурятском округе прошло открытое первенство Забайкальского края – XXV турнир по вольной борьбе на призы первого мастера спорта международного класса по вольной борьбе из Аги Мункожаргала Цыдыпова. В турнире соревновались 108 борцов из Бурятии, Забайкальского края, Могойтуйского, Агинского и Дульдургинского районов, городского округа «Посёлок Агинское».Турнир проводится в Могойтуйском районе с 1985 года. Мункожаргал Цыдыпов – уроженец села Догой, первый в округе получил звание мастера спорта международного класса, серебряный призёр чемпионата мира по вольной борьбе среди ветеранов, девятикратный чемпион окружного турнира памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино, четырёхкратный чемпион СССР среди сельских спортсменов, победитель международных турниров, двукратный серебряный призёр чемпионата РСФСР, становился четвертым на чемпионате СССР. В настоящее время работает тренером в специализированной школе олимпийского резерва №10 имени Манжуева в Улан-Удэ. Воспитал 30 мастеров спорта СССР и России.По итогам соревнований победителями стали: