Найти работу уже смогли более 300 человек
В Бурятии соискатели могут найти работу с помощью социального контракта. Они могут пойти работать как по своей уже имеющейся профессии, так и получить новую.
- Эта программа уже помогла трудоустроить более 300 жителей нашей республики. Социальный контракт призван помочь людям с низким доходом найти своё призвание. Важное условие участия в программе - это официальный доход человека. Он не должен превышать установленного прожиточного минимума в регионе. Также необходимо состоять на учёте в центре занятости, - сообщила министр минсоцзащиты Бурятии Татьяна Быкова.
Если участнику социального контракта для получения работы нужно пройти обучение или курсы повышения квалификации, то их стоимость покрывается в размере 30 тысяч рублей. Также для участников соцконтракта предусмотрена стипендия в размере 8 тысяч рублей.
Социальный контракт помогает также жителям Бурятии открыть свой бизнес, заняться личным подсобным хозяйством, обеспечить в своём доме пожарную безопасность, а также преодолеть трудную жизненную ситуацию.
Для получения этой меры господдержки обращаться в отдел соцзащиты по месту жительства.
Жители Бурятии трудоустраиваются с помощью социального контракта
Общество, Фото:
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