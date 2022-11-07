Жители Бурятии трудоустраиваются с помощью социального контракта

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Найти работу уже смогли более 300 человек



В Бурятии соискатели могут найти работу с помощью социального контракта. Они могут пойти работать как по своей уже имеющейся профессии, так и получить новую.



- Эта программа уже помогла трудоустроить более 300 жителей нашей республики. Социальный контракт призван помочь людям с низким доходом найти своё призвание. Важное условие участия в программе - это официальный доход человека. Он не должен превышать установленного прожиточного минимума в регионе. Также необходимо состоять на учёте в центре занятости, - сообщила министр минсоцзащиты Бурятии Татьяна Быкова.



Если участнику социального контракта для получения работы нужно пройти обучение или курсы повышения квалификации, то их стоимость покрывается в размере 30 тысяч рублей. Также для участников соцконтракта предусмотрена стипендия в размере 8 тысяч рублей.



Социальный контракт помогает также жителям Бурятии открыть свой бизнес, заняться личным подсобным хозяйством, обеспечить в своём доме пожарную безопасность, а также преодолеть трудную жизненную ситуацию.



Для получения этой меры господдержки обращаться в отдел соцзащиты по месту жительства.

