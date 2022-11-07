Следующие матчи состоятся 9 ноября
Открытие XXXI чемпионата России по хоккею с мячом состоялось 6 ноября в Иркутске. В его рамках прошел первый домашний матч команды «Байкал-Энергия» с командой «Кировец» из города Уфа. Матч закончился со счётом 12:4 в пользу хозяев.
В играх принимает участие 13 хоккейных команд. Помимо Иркутска, матчи чемпионата прошли также в воскресенье в Кемерово, Нижнем Новгороде, Хабаровске и Ульяновске.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, «Байкал-Энергия» проведёт 12 домашних матчей. Следующая игра состоится 9 ноября в ледовом дворце «Байкал». Хоккеисты сразятся с командой «Родина» (г. Киров).
В Иркутске стартовал чемпионат России по хоккею с мячом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Следующие матчи состоятся 9 ноября
В копилке спортсменов республики – две медали
Юношеские сборные заняли призовые места на межрегиональных турнирах
Команды выиграли 1 «золото», 3 «серебра» и 1 «бронзу»
Сборная БГУ стала призёром турнира студенческой волейбольной ассоциации
Результат спортсменки в двоеборье – 135 кг
Сборная республики завоевала три медали соревнований
Осуждённые соревновались в православной живописи и иконописи
Для жителей севера нормативы больше, чем для остальных районов
Долгие годы она трудилась в Отделенческой больнице
Продукцию вернули в Россию для оформления сертификатов
Пассажирка из Комсомольска-на-Амуре едва не лишилась украшения
В городской автопарк требуется 221 водитель
Ремонта здесь не было десятки лет
Природную аномалию зафиксировали на Байкале