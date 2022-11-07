В Иркутске стартовал чемпионат России по хоккею с мячом

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Следующие матчи состоятся 9 ноября



Открытие XXXI чемпионата России по хоккею с мячом состоялось 6 ноября в Иркутске. В его рамках прошел первый домашний матч команды «Байкал-Энергия» с командой «Кировец» из города Уфа. Матч закончился со счётом 12:4 в пользу хозяев.



В играх принимает участие 13 хоккейных команд. Помимо Иркутска, матчи чемпионата прошли также в воскресенье в Кемерово, Нижнем Новгороде, Хабаровске и Ульяновске.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, «Байкал-Энергия» проведёт 12 домашних матчей. Следующая игра состоится 9 ноября в ледовом дворце «Байкал». Хоккеисты сразятся с командой «Родина» (г. Киров).

