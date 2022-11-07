В рамках мероприятия прошло награждение жителей округа
3 ноября Усть-Ордынский Бурятский округ отпраздновал своё 85-летие. Торжественное мероприятие состоялось в посёлке Усть-Ордынский.
Жителям округа были вручены государственные награды. Тренеру спортивной школы олимпийского резерва «Тамир» Ольге Галушко присвоено звание заслуженного работника физической культуры Российской Федерации. Семья Ивановых Андрея и Саяны из села Закулей Нукутского района награждена медалями ордена «Родительская слава». Главный врач Баяндаевской районной больницы Эльвира Мантатова удостоена ведомственного нагрудного знака министерства здравоохранения РФ «Отличник здравоохранения».
Всего в 2022 году более 700 жителей Усть-Ордынского Бурятского округа получили государственные награды Российской Федерации, награды Иркутской области и администрации округа.
Участники юбилея посетили выставку декоративно-прикладного искусства «На земле моей на золотой», выставку инновационных образовательных практик «Округ – территория этно», выставку из хранилищ окружного национального музея «Усть-Ордынскому Бурятскому округу посвящается...». Юбилейные мероприятия завершились концертом государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».
Напомним мероприятия, посвящённые 85-летию округа, проводились с начала 2022 года. Самые большие праздничные мероприятия состоялись в Иркутске в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Усть-Ордынский округ отпраздновал свой 85-летний юбилей
Общество, Фото:
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