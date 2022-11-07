Усть-Ордынский округ отпраздновал свой 85-летний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В рамках мероприятия прошло награждение жителей округа



3 ноября Усть-Ордынский Бурятский округ отпраздновал своё 85-летие. Торжественное мероприятие состоялось в посёлке Усть-Ордынский.



Жителям округа были вручены государственные награды. Тренеру спортивной школы олимпийского резерва «Тамир» Ольге Галушко присвоено звание заслуженного работника физической культуры Российской Федерации. Семья Ивановых Андрея и Саяны из села Закулей Нукутского района награждена медалями ордена «Родительская слава». Главный врач Баяндаевской районной больницы Эльвира Мантатова удостоена ведомственного нагрудного знака министерства здравоохранения РФ «Отличник здравоохранения».



Всего в 2022 году более 700 жителей Усть-Ордынского Бурятского округа получили государственные награды Российской Федерации, награды Иркутской области и администрации округа.



Участники юбилея посетили выставку декоративно-прикладного искусства «На земле моей на золотой», выставку инновационных образовательных практик «Округ – территория этно», выставку из хранилищ окружного национального музея «Усть-Ордынскому Бурятскому округу посвящается...». Юбилейные мероприятия завершились концертом государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».



Напомним мероприятия, посвящённые 85-летию округа, проводились с начала 2022 года. Самые большие праздничные мероприятия состоялись в Иркутске в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

