В Улан-Удэ несколько улиц остались без холодной воды на несколько часов

Проводятся восстановительные работы



Сегодня, 7 ноября, холодного водоснабжения не будет в частном секторе Улан-Удэ на улицах: Серова, 1, 1 А, 2, 7А, Оцимика, 2 Ж, 12 Е, 10, Береговая, 6, 2 А и по Новокузнецкой, 1. Об этом горожан предупредил горсовет.



С 9 до 12 часов сотрудники «Водоканала» проведут восстановительные работы на водопроводной сети по улице Серова, 2.



