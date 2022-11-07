Проводятся восстановительные работы
Сегодня, 7 ноября, холодного водоснабжения не будет в частном секторе Улан-Удэ на улицах: Серова, 1, 1 А, 2, 7А, Оцимика, 2 Ж, 12 Е, 10, Береговая, 6, 2 А и по Новокузнецкой, 1. Об этом горожан предупредил горсовет.
С 9 до 12 часов сотрудники «Водоканала» проведут восстановительные работы на водопроводной сети по улице Серова, 2.
В Улан-Удэ несколько улиц остались без холодной воды на несколько часов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Найти работу уже смогли более 300 человек
Проводятся восстановительные работы
Тотальную усталость от работы чаще всего испытывают люди в возрасте 25-34 лет
За прошедшие сутки от коварной болезни никто не умер
У Виктора Димова остались трое детей
Ранее об этом главу попросили сами бойцы
В вопросе разбиралась прокуратура
Днём по республике +1, +6, местами -2-7
Этот молебен знаменует сошествие Будды Шакьямуни из мира 33 небожителей
Лесники рассказали ребятам о своей профессии, интересных случаях на работе, познакомили с лесопожарным оборудованием
Также он должен возместить причинённый лесному фонду ущерб – порядка 1,7 млн
Некоторые собаки будут жить в вольерах, а некоторым понадобится квартирная среда обитания
Преступление произошло в январе 2022 года
Женщина вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, хваталась за форменное обмундирование полицейского
Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 44 человека