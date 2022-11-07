В Агинском округе выбрали лучшие национальные костюмы

Общество, Фото: пресс-служба ЦРБК Забайкальского края

Среди победителей международного конкурса есть модельеры-дизайнеры из Бурятии



3 ноября во дворце культуры посёлка Агинское состоялся IV международный конкурс национальных костюмов «Золотая нить наших предков» - «Элинсэгэйм алтан шүрбэhэн». Мероприятие проводилось в рамках Года культурного наследия народов России, 85-летия со дня образования Агинского Бурятского округа и 55-летия центра развития бурятской культуры Забайкальского края.



Конкурс состоялся в преддверии Дня народного единства. Действа мероприятия происходили вокруг многоцветного «древа», символизирующего многонациональность и процветание народного творчества. В фестивале приняли участие мастера этнического костюма, модельеры-дизайнеры из Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, Внутренней Монголии (КНР) и Ханты-Мансийского автономного округа.



В закрытом конкурсном просмотре работы оценивало международное жюри в составе специалистов в области народного костюма и дизайна Забайкальского края и Китайской Народной Республики. Задача была непростая – определить сильнейших из 30 коллекций из 345 костюмов 29 модельеров в шести номинациях: «Лучшая коллекция национального костюма»; «Лучшая коллекция стилизованного костюма»; «Лучшая коллекция «Авангард»; «Лучшая коллекция «Прет-а порте», в.т.ч. детских и взрослых. Также выявить обладателей специальных призов: «За бережное сохранение народных традиций» и «Надежда».



Победители международного конкурса были объявлены на гала-показе всех коллекций конкурсной программы. Также в программе свои коллекции продемонстрировали модельеры Агинского Бурятского округа: Дарима Жалсанова из с. Зуткулей Дульдургинского района, Намжилма Эрдынеева – живописец в бурятском стиле, член Союза художников России и Цыпелма Бальжинимаева – лауреат международного бурятского фестиваля «Алтаргана», международного конкурса национальных костюмов «Золотая нить предков». В вестибюле была развернута выставочная экспозиция с изделиями модельера-дизайнера Руслана Батожаргалова и народного мастера по пошиву традиционной одежды Цыденжаб Цыбиковой.



Как сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края, победителями и призёрами стали:



Гран-при конкурса завоевал Усть-Ордынский национальный центр художественных народных промыслов с коллекцией «Мунгэн зам». Авторы - Алексеева Маргарита, Харганаева Юлия и Куклин Эдуард.



Номинация «Лучшая коллекция детского национального костюма»:

I место - Берзина Цыбикма, Забайкальский край, с. Дульдурга, с коллекцией «Угайм абдарай угалзата баялиг»;

II место – Цыдыпова Светлана, Забайкальский край, Агинский район, с коллекцией «Заншалай заяаhан элшэнууд»;

III место – Мацзигэма (Тудэбэй Мажигма), Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, с коллекцией «Арадайм шэмэг».



Номинация «Лучшая коллекция детского стилизованного костюма»:

I место – Дашинимаева Пагма, Тангатова Любовь, Жамсаранова Баирма, Забайкальский край, Агинский район, ДШИ им. А.Арсаланова, с коллекцией «Мунгэн сэсэгууд»;

II место - Самбуева Долгорма, Забайкальский край, с. Дульдурга, с коллекцией «Хун болохо багаһаа, хүлэг болохо унаганhаа»;

III место - Алексеева Маргарита, Харгаева Юлия, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, с коллекцией «hолонго саана».



Номинация «Лучшая коллекция Авангард»:

I место – Дашинимаева Баирма, Забайкальский край, Агинский район, с.Цокто-Хангил, ДШИ им. А.Арсаланова, с коллекцией «Талын домог»;

II место – Гизатулина Любовь, Забайкальский край, г. Чита, с коллекцией «Ажурные фантазии»;

III место - Эрдынеева Доржоханда, Могойтуйский район, СП «Ушарбай», с коллекцией «Нютагай амисхал».



Номинация «Лучшая коллекция Прет-а-порте»:

I место – Найданова Шидэ, Золотоева Юлия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, с коллекцией «Hoohон street»;

II место - Поселёнова Софья,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, с коллекцией «Валяный URBAN»;

III место – Жигжитжапова Пильжидма, Забайкальский край, п. Агинское, с коллекцией «Угаар дамжаһан угалза».



Номинация «Лучшая коллекция стилизованного костюма»:

I место – Доржиева Цыцык, Забайкальский край, Агинский район, СП «Амитхаша», с коллекцией «Тэнгэриин hүлдэ»;

II место – Жалсанова Доржиханда, Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Ушарбай, с коллекцией «Үеын хөөбэр холбоо»;

III место – Банзарова Светлана, Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Кудара-Сомон, с коллекцией «Голос кочевника».



Номинация «Лучшая коллекция национального костюма»:

I место - Цингэлэ, Шэнэхээн (КНР), с коллекцией «Азатай буряад»;

II место - Эккерт Мария, Ханты-Мансийский автономный округ, с коллекцией «Сила традиций»;

III место - Сахарова Цымжит, Забайкальский край, Ононский район, с.Новая Заря, с коллекцией «Арадайм шэмэг».



Специальные призы:

«За бережное сохранение народных традиций» - Шойдопова Цыржима, Республика Бурятия, Закаменский район, улус Хуртага, с коллекцией «Ценность традиций»;

«Надежда» – Тарасова Татьяна, Ханты – Мансийский автономный округ, с коллекцией «Мансийская традиционная одежда»;

«За бережное сохранение народных традиций» - Батодалаева Чимитцырен, Забайкальский край, Могойтуйский район, п. Могойтуй, с коллекцией «Угайм нангин урлал»;

«Надежда» - Дари Б., этно-клуб «Тоонто», Агинский детский дом творчества им. И.Д. Кобзона;

«Самая юная участница - модель» - Бальжин Ю., воспитанница детского сада «Үльгэр» п. Агинское;

«Самый юный участник - модель» - Арсалан Ч., воспитанник детского сада «Үльгэр» п. Агинское.



Лучшими моделями стали Дарья Т. (МСОШ №3), Дашинима М. (АСОШ №1), Сандита К. (АСОШ №2), Номина В. (Агинский медицинский колледж) и модели из п. Агинское Намсараева Зоригма и Цыденова Цындыма.



