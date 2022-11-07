07 ноября

06 ноября

Популярное

В Агинском округе выбрали лучшие национальные костюмы

В Агинском округе выбрали лучшие национальные костюмы
Общество,  Фото:пресс-служба ЦРБК Забайкальского края
Среди победителей международного конкурса есть модельеры-дизайнеры из Бурятии

3 ноября во дворце культуры посёлка Агинское состоялся IV международный конкурс национальных костюмов «Золотая нить наших предков» - «Элинсэгэйм алтан шүрбэhэн». Мероприятие проводилось в рамках Года культурного наследия народов России, 85-летия со дня образования Агинского Бурятского округа и 55-летия центра развития бурятской культуры Забайкальского края.

Конкурс состоялся в преддверии Дня народного единства. Действа мероприятия происходили вокруг многоцветного «древа», символизирующего многонациональность и процветание народного творчества. В фестивале приняли участие мастера этнического костюма, модельеры-дизайнеры из Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, Внутренней Монголии (КНР) и Ханты-Мансийского автономного округа.

В закрытом конкурсном просмотре работы оценивало международное жюри в составе специалистов в области народного костюма и дизайна Забайкальского края и Китайской Народной Республики. Задача была непростая – определить сильнейших из 30 коллекций из 345 костюмов 29 модельеров в шести номинациях: «Лучшая коллекция национального костюма»; «Лучшая коллекция стилизованного костюма»; «Лучшая коллекция «Авангард»; «Лучшая коллекция «Прет-а порте», в.т.ч. детских и взрослых. Также выявить обладателей специальных призов: «За бережное сохранение народных традиций» и «Надежда».

Победители международного конкурса были объявлены на гала-показе всех коллекций конкурсной программы. Также в программе свои коллекции продемонстрировали модельеры Агинского Бурятского округа: Дарима Жалсанова из с. Зуткулей Дульдургинского района, Намжилма Эрдынеева – живописец в бурятском стиле, член Союза художников России и Цыпелма Бальжинимаева – лауреат международного бурятского фестиваля «Алтаргана», международного конкурса национальных костюмов «Золотая нить предков». В вестибюле была развернута выставочная экспозиция с изделиями модельера-дизайнера Руслана Батожаргалова и народного мастера по пошиву традиционной одежды Цыденжаб Цыбиковой.

Как сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края, победителями и призёрами стали:

Гран-при конкурса завоевал Усть-Ордынский национальный центр художественных народных промыслов с коллекцией «Мунгэн зам». Авторы - Алексеева Маргарита, Харганаева Юлия и Куклин Эдуард.

Номинация «Лучшая коллекция детского национального костюма»:
I место - Берзина Цыбикма, Забайкальский край, с. Дульдурга, с коллекцией «Угайм абдарай угалзата баялиг»;
II место – Цыдыпова Светлана, Забайкальский край, Агинский район, с коллекцией «Заншалай заяаhан элшэнууд»;
III место – Мацзигэма (Тудэбэй Мажигма), Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, с коллекцией «Арадайм шэмэг».

Номинация «Лучшая коллекция детского стилизованного костюма»:
I место – Дашинимаева Пагма, Тангатова Любовь, Жамсаранова Баирма, Забайкальский край, Агинский район, ДШИ им. А.Арсаланова, с коллекцией «Мунгэн сэсэгууд»;
II место - Самбуева Долгорма, Забайкальский край, с. Дульдурга, с коллекцией «Хун болохо багаһаа, хүлэг болохо унаганhаа»;
III место - Алексеева Маргарита, Харгаева Юлия, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, с коллекцией «hолонго саана».

Номинация «Лучшая коллекция Авангард»:
I место – Дашинимаева Баирма, Забайкальский край, Агинский район, с.Цокто-Хангил, ДШИ им. А.Арсаланова, с коллекцией «Талын домог»;
II место – Гизатулина Любовь, Забайкальский край, г. Чита, с коллекцией «Ажурные фантазии»;
III место - Эрдынеева Доржоханда, Могойтуйский район, СП «Ушарбай», с коллекцией «Нютагай амисхал».

Номинация «Лучшая коллекция Прет-а-порте»:
I место – Найданова Шидэ, Золотоева Юлия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, с коллекцией «Hoohон street»;
II место - Поселёнова Софья,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, с коллекцией «Валяный URBAN»;
III место – Жигжитжапова Пильжидма, Забайкальский край, п. Агинское, с коллекцией «Угаар дамжаһан угалза».

Номинация «Лучшая коллекция стилизованного костюма»:
I место – Доржиева Цыцык, Забайкальский край, Агинский район, СП «Амитхаша», с коллекцией «Тэнгэриин hүлдэ»;
II место – Жалсанова Доржиханда, Забайкальский край, Могойтуйский район, с. Ушарбай, с коллекцией «Үеын хөөбэр холбоо»;
III место – Банзарова Светлана, Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Кудара-Сомон, с коллекцией «Голос кочевника».

Номинация «Лучшая коллекция национального костюма»:
I место - Цингэлэ, Шэнэхээн (КНР), с коллекцией «Азатай буряад»;
II место - Эккерт Мария, Ханты-Мансийский автономный округ, с коллекцией «Сила традиций»;
III место - Сахарова Цымжит, Забайкальский край, Ононский район, с.Новая Заря, с коллекцией «Арадайм шэмэг».

Специальные призы:
«За бережное сохранение народных традиций» - Шойдопова Цыржима, Республика Бурятия, Закаменский район, улус Хуртага, с коллекцией «Ценность традиций»;
«Надежда» – Тарасова Татьяна, Ханты – Мансийский автономный округ, с коллекцией «Мансийская традиционная одежда»;
«За бережное сохранение народных традиций» - Батодалаева Чимитцырен, Забайкальский край, Могойтуйский район, п. Могойтуй, с коллекцией «Угайм нангин урлал»;
«Надежда» - Дари Б., этно-клуб «Тоонто», Агинский детский дом творчества им. И.Д. Кобзона;
«Самая юная участница - модель» - Бальжин Ю., воспитанница детского сада «Үльгэр» п. Агинское;
«Самый юный участник - модель» - Арсалан Ч., воспитанник детского сада «Үльгэр» п. Агинское.

Лучшими моделями стали Дарья Т. (МСОШ №3), Дашинима М. (АСОШ №1), Сандита К. (АСОШ №2), Номина В. (Агинский медицинский колледж) и модели из п. Агинское Намсараева Зоригма и Цыденова Цындыма.

Агинский Бурятский округ мода национальная одежда фестиваль конкурс Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Шахматисты Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Шахматисты Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Общество, 07.11.2022
В копилке спортсменов республики – две медали
Баскетболисты Бурятии успешно выступили в Новосибирске и Томске
Баскетболисты Бурятии успешно выступили в Новосибирске и Томске
Общество, 07.11.2022
Юношеские сборные заняли призовые места на межрегиональных турнирах
Спортсмены Бурятии завоевали 5 наград всероссийского фестиваля
Спортсмены Бурятии завоевали 5 наград всероссийского фестиваля
Общество, 07.11.2022
Команды выиграли 1 «золото», 3 «серебра» и 1 «бронзу»
Волейболисты Бурятии взяли «серебро» студенческого кубка ДФО
Волейболисты Бурятии взяли «серебро» студенческого кубка ДФО
Общество, 07.11.2022
Сборная БГУ стала призёром турнира студенческой волейбольной ассоциации
Спортсмен из Бурятии стал чемпионом мира по универсальному бою
Спортсмен из Бурятии стал чемпионом мира по универсальному бою
Общество, 07.11.2022
Сборная республики завоевала три медали соревнований
В улан-удэнской колонии завершился конкурс «Не числом, а смирением»
В улан-удэнской колонии завершился конкурс «Не числом, а смирением»
Общество, 07.11.2022
Осуждённые соревновались в православной живописи и иконописи
В Бурятии три тысячи семей мобилизованных подали заявки на дрова и уголь
В Бурятии три тысячи семей мобилизованных подали заявки на дрова и уголь
Общество, 07.11.2022
Для жителей севера нормативы больше, чем для остальных районов
Ушла из жизни ветеран здравоохранения Бурятии Ольга Седунова
Ушла из жизни ветеран здравоохранения Бурятии Ольга Седунова
Общество, 07.11.2022
Долгие годы она трудилась в Отделенческой больнице
Туристы не смогли вывезти из Бурятии финики, виноград и чернослив
Туристы не смогли вывезти из Бурятии финики, виноград и чернослив
Общество, 07.11.2022
Продукцию вернули в Россию для оформления сертификатов
В аэропорту Улан-Удэ нашли потерянное кольцо пассажирки
В аэропорту Улан-Удэ нашли потерянное кольцо пассажирки
Общество, 07.11.2022
Пассажирка из Комсомольска-на-Амуре едва не лишилась украшения
Столице Бурятии не хватает водителей автобусов
Столице Бурятии не хватает водителей автобусов
Общество, 07.11.2022
В городской автопарк требуется 221 водитель
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу возле Пентагона
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу возле Пентагона
Общество, 07.11.2022
Ремонта здесь не было десятки лет
В Бурятии ива «перепутала сезон» и зацвела в ноябре
В Бурятии ива «перепутала сезон» и зацвела в ноябре
Общество, 07.11.2022
Природную аномалию зафиксировали на Байкале

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^