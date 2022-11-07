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Лишь 15 человек заболели COVID-19 за сутки в Бурятии

Лишь 15 человек заболели COVID-19 за сутки в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За прошедшие сутки от коварной болезни никто не умер

За прошедшие сутки в Бурятии выявили 15 больных коронавирусом. В конце прошлой неделе показатель ежесуточного прироста колебался в пределах от 15 до 31 заболевшего.

Госпитализированы в больницы за сутки три человека.

На утро 7 ноября в Бурятии зарегистрировано 152 260 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Из них 46,1% (70 142) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели от ковида 148 951 человек, в том числе 28 за предыдущие сутки.

За всё время коронавирус унёс жизни 3092 жителей Бурятии. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

В больницах сегодня лечатся 38 пациентов. В реанимации находятся пять больных, трое из которых пенсионеры.

На амбулаторном лечении и наблюдении – 179 человек. 
коронавирус профилактика

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