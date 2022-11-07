В селе Бурятии завершат благоустройство парка

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

В следующем году здесь появятся скамейки, урны и освещение



Парк «Радуга» в селе Уро Баргузинского района Бурятии благоустраивают на протяжении последних четырёх лет. В этом году жители села вновь проголосовали за благоустройство территории. Теперь в следующем году обретёт свой завершенный вид.



На будущий год здесь будет установлено твёрдое покрытие вокруг фонтана, дорожки, скамейки, урны и освещение, а также будет проведена посадка саженцев.



- Как отмечают местные жители, именно эта территория больше всего нуждается в благоустройстве, так как там проходят все массовые мероприятия: Новый год, масленичные гуляния, 9 мая, день защиты детей, различные спортивные мероприятия и многое другое, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

