В следующем году здесь появятся скамейки, урны и освещение
Парк «Радуга» в селе Уро Баргузинского района Бурятии благоустраивают на протяжении последних четырёх лет. В этом году жители села вновь проголосовали за благоустройство территории. Теперь в следующем году обретёт свой завершенный вид.
На будущий год здесь будет установлено твёрдое покрытие вокруг фонтана, дорожки, скамейки, урны и освещение, а также будет проведена посадка саженцев.
- Как отмечают местные жители, именно эта территория больше всего нуждается в благоустройстве, так как там проходят все массовые мероприятия: Новый год, масленичные гуляния, 9 мая, день защиты детей, различные спортивные мероприятия и многое другое, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В селе Бурятии завершат благоустройство парка
Общество, Фото:
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