В вопросе разбиралась прокуратура
В прокуратуру обратилась жительница Октябрьского района Улан-Удэ, которая заявила о нарушении закона об участии в долевом строительстве.
Установлено, что региональным Фондом поддержки граждан – участников долевого строительства женщине отказано в предоставлении квартиры ввиду того, что первоначальным участником долевого строительства являлось юридическое лицо.
Между тем по договору уступки права требования, заключённому между юридическим лицом и заявительницей, ей перешло право требования предоставления квартиры.
Прокурор направил в суд иск о возложении на фонд обязанности передать жилое помещение. Суд удовлетворил иск.
Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Улан-удэнка через суд добилась права участия в долевом строительстве
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 07.11.2022
В вопросе разбиралась прокуратура
Общество, 07.11.2022
Днём по республике +1, +6, местами -2-7
Мужчина сам сдался правоохранительным органам
Этот молебен знаменует сошествие Будды Шакьямуни из мира 33 небожителей
Лесники рассказали ребятам о своей профессии, интересных случаях на работе, познакомили с лесопожарным оборудованием
Также он должен возместить причинённый лесному фонду ущерб – порядка 1,7 млн
Некоторые собаки будут жить в вольерах, а некоторым понадобится квартирная среда обитания
Преступление произошло в январе 2022 года
Женщина вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, хваталась за форменное обмундирование полицейского
Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 44 человека
Торжественное открытие состоялось 5 ноября
Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ
В Улан-Удэ днём до +4 градусов
Общество, 05.11.2022
Серьёзную травму, скорее всего, птица получилась после удара
Общество, 05.11.2022
Полицейские провели профилактический рейд