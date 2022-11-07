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Улан-удэнка через суд добилась права участия в долевом строительстве

Улан-удэнка через суд добилась права участия в долевом строительстве
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В вопросе разбиралась прокуратура

В прокуратуру обратилась жительница Октябрьского района Улан-Удэ, которая заявила о нарушении закона об участии в долевом строительстве.

Установлено, что региональным Фондом поддержки граждан – участников долевого строительства женщине отказано в предоставлении квартиры ввиду того, что первоначальным участником долевого строительства являлось юридическое лицо.

Между тем по договору уступки права требования, заключённому между юридическим лицом и заявительницей, ей перешло право требования предоставления квартиры.

Прокурор направил в суд иск о возложении на фонд обязанности передать жилое помещение. Суд удовлетворил иск.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура

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