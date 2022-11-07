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Местами по Бурятии снег

Местами по Бурятии снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём по республике +1, +6, местами -2-7

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 ноября по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами снег. Ветер юго-восточный 4-9, днём по Прибайкалью до 15 м/с. Температура ночью -7,-12, местами -17,-22, по Прибайкалью -1,-6, днём +1, +6, местами -2-7.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -9,-11, днём +2, +4.
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