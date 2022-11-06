Этот молебен знаменует сошествие Будды Шакьямуни из мира 33 небожителей
С 14 по 16 ноября 2022 года во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдёт трёхдневный величественный Лхабаб Дуйсэн хурал.
- Этот молебен знаменует сошествие Будды Шакьямуни из мира 33 небожителей, где Будда провёл три месяца, даруя Учение Абхидхармы своей матери и всем находящимся там божествам. Когда жители Земли призвали Будду и молили его низойти в их мир, на благо всех живых существ Будда принял приглашение, - рассказали в пресс-службе Иволгинского дацана.
Это событие – Нисхождение из мира 33 небожителей – вошло в число восьми великих подвигов Будды Шакьямуни, которые особо отмечаются буддистами всего мира. Считается, что все благие дела любого человека в этот день увеличиваются в сотни миллионов раз. Поэтому чрезвычайно благим деянием является проявление особой заботы о родителях, как это делал Будда Шакьямуни.
В дацанах Бурятии пройдёт трёхдневный хурал
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Этот молебен знаменует сошествие Будды Шакьямуни из мира 33 небожителей
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