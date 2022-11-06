В Бурятии лесники провели акцию для школьников

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Лесники рассказали ребятам о своей профессии, интересных случаях на работе, познакомили с лесопожарным оборудованием



Сотрудники Мухоршибирского лесхоза провели акцию «Лесники открывают двери».



В гости к лесникам пришли учащиеся 5 класса Мухоршибирской школы. Лесники рассказали ребятам о своей профессии, интересных случаях на работе, познакомили с лесными инструментами и лесопожарным оборудованием. Затем школьники смогли рассмотреть лесопожарную технику: бульдозер, автоцистерну, трал и тракторы.



- Ребята с интересом слушали наши рассказы, а потом убежали к автомобилям. Они рассмотрели и облазили машины со всех сторон. Дети с удовольствием прокатились на спецтехнике и смогли себя почувствовать настоящими лесниками, которые защищают лес от огня, - рассказал Александр Иванов, специалист Мухоршибирского лесхоза.



Подобные акции помогают детям развить кругозор, освоить новые навыки и привить им экологическую культуру, что является одной из задач федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», сообщают в республиканском агентстве лесного хозяйства.

