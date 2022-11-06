Приюты Бурятии примут несколько десятков собак мобилизованных

Некоторые собаки будут жить в вольерах, а некоторым понадобится квартирная среда обитания
Акция «Сохрани питомца Героя» направлена на помощь питомцам, чьи хозяева убыли в зону проведения спецоперации. Улан-удэнские и республиканские приюты для бездомных собак уже принимали питомцев мобилизованных граждан, однако сейчас такая акция пройдёт в более широком масштабе, и поучаствовать в ней сможет любой желающий. Вопрос обсудили на круглом столе в управлении ветеринарии Бурятии.
- Почему возник этот вопрос, эта акция? В ходе проведения частичной мобилизации в Российской Федерации возникли проблемы с домашними животными мобилизованных граждан. Питомцев не с кем оставить, - рассказал заместитель начальника управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.
К оказанию помощи подключились как представители приютов для бездомных животных на территории Бурятии, так и волонтёры. О желании оказать посильную помощь заявили и в ресурсном центре добровольчества «ДоброДом». Однако, каким именно образом будут помогать волонтёры, ещё предстоит решить.
На данный момент рассматривается вопрос нахождения временного дома собакам, которые могут жить в вольере. Но многие питомцы, например, гладкошёрстные, всю жизнь прожили в квартирах. «Вольерных» собак на время смогут принять приюты города и республики, а вот вторым придётся искать временную семью, в которой животные смогут быть в квартирных условиях. Любой желающий сможет временно взять себе собаку на попечительство или принять участие в создании групп по экстренному поиску временной семьи для животного.
- На базе Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта открылся штаб «#МыВместе» по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, в том числе помощь питомцам мобилизованных граждан. Наши ребята сотрудничают с приютом для бездомных собак «Надежда». «Надежда» готова принять примерно десять собак мобилизованных, поскольку животных нужно не только принять на территорию, но и создать для них достойные условия содержания, - поделилась руководитель волонтёрского движения Железнодорожного колледжа Анжела Львова.
В скором будущем обсуждение вопроса помощи питомцам мобилизованных продолжится. Участники круглого стола более подробно разберут, как лучше организовать волонтёрскую работу и скоординировать городские и республиканские приюты с нуждающимися в их помощи.
Приюты Бурятии примут несколько десятков собак мобилизованных
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