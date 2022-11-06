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Улан-удэнец перечислил аферистам 1,3 млн рублей

Улан-удэнец перечислил аферистам 1,3 млн рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 44 человека

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 3 ноября 2022 года стали 1 527 жителей республики (+ 44 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 302,5 млн рублей (+9,7 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,306 млн рублей.

Так, житель Железнодорожного района Улан-Удэ с целью получения дохода от инвестиций оставил заявку со своими данными на сайте компании в сети «Интернет». Спустя непродолжительное время мужчине поступил телефонный звонок. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что для получения прибыли необходимо перевести средства на якобы инвестиционной счёт. Потерпевший выполнил требования злоумышленника и перевёл 1,306 млн рублей на счёт мошенника.

- Во исполнение комплексного плана мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе телефонных мошенничеств, в целях предупреждения совершения преступлений данной категории сообщаем о распространённых способах, используемых мошенниками, - информируют в прокуратуре республике.

В целях завладения средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры и ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); родственниками; знакомыми.

Они сообщали, что произошло снятие денег; заблокирован счёт; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.


мошенничество

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