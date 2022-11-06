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У жителя Бурятии конфисковали мопед за пьяную езду

У жителя Бурятии конфисковали мопед за пьяную езду
Общество,  Фото:pixabay.com
Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ

В августе 2022 года водитель мопеда, 35-летний житель Кабанского района, был задержан сотрудниками ДПС. Во время проверки у мужчины было установлено состояние алкогольного опьянения.

- Как оказалось, ранее мужчина привлекался за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, согласно ст. 4.6 КоАП РФ, по вышеуказанному постановлению не истёк, - сообщают в Кабанском районном суде.

Подсудимый признал себя виновным, раскаялся в содеянном и просил о рассмотрении дела в особом порядке.

- Действия мужчины суд квалифицировал по ч.1 ст.264.1 УК РФ, как управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - отмечают в пресс-службе суда.

При вынесении наказания суд учёл полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, удовлетворительную характеристику личности, отсутствие судимости, молодой возраст, материальное положение, наличие на иждивении 4 детей, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Мужчине назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС сроком на два года.

Кроме этого, вещественное доказательство по уголовному делу – мопед, в соответствии со ст. 104.1 ч.1 п. «д» УК РФ - обращён в собственность государства.

Приговор сторонами не обжалован, вступил в законную силу.
суд конфискация

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