В Бурятии преимущественно без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём до +4 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 ноября по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -6,-11, местами -16,-21, по Прибайкалью -1,-6, днём +1,+6, местами -2,-7.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -7,-9, днём +2,+4.

