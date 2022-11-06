В Улан-Удэ днём до +4 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 ноября по республике переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -6,-11, местами -16,-21, по Прибайкалью -1,-6, днём +1,+6, местами -2,-7.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -7,-9, днём +2,+4.
В Бурятии преимущественно без осадков
Общество, Фото:
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