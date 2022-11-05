05 ноября

04 ноября

Популярное

В заказнике на севере Бурятии обустраивают солонцы

В заказнике на севере Бурятии обустраивают солонцы
Общество,  Фото:БУ «Бурприрода»
Соль необходима для животных

Госинспектор БУ «Бурприрода» Александр Маслаков в Муйском районе на этой неделе провёл биотехнические мероприятия - обустройство солонцов для диких животных. Соль необходима для животных, особенно для копытных, отмечают специалисты.



Площадь Муйского заказника составляет более 46 тысяч гектаров. Он основан в 1976 году с целью охраны животного и растительного мира. Муйский заказник раскинулся на юго-восточных отрогах Северо-Муйского хребта.

Под особой охраной находятся краснокнижные виды: черношапочный сурок, выдра, северный олень, муйская полевка, лебедь кликун, каменушка, беркут, чёрный аист, горный дупель, дальневосточный кроншнеп, белая сова, филин, красноперая горихвостка, щур, ленок.

Также встречаются: лось, изюбрь, косуля, кабарга, рысь, росомаха, соболь, колонок, горностай.

- Охрана животного мира является маленькой крупинкой в сохранении столь уникальных и редких видов. Наши госинспекторы ежедневно проводят рейдовые мероприятия по сохранению природных комплексов и недопущению возможного правонарушения в заказнике, - сообщили в БУ «Бурприрода».


дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии родилась малышка с редким именем
В районе Бурятии родилась малышка с редким именем
Общество, 05.11.2022
Мама девочки тоже обладательница интересного имени 
Иркутский хирург прооперировал малыша из Бурятии с необычной аномалией
Иркутский хирург прооперировал малыша из Бурятии с необычной аномалией
Общество, 05.11.2022
Точный диагноз удалось поставить лишь со второго раза
Добровольные пожарные Бурятии получили миллион рублей на развитие
Добровольные пожарные Бурятии получили миллион рублей на развитие
Общество, 05.11.2022
Финансирование выделено в рамках конкурса 
В Бурятии сегодня днём до -6
В Бурятии сегодня днём до -6
Общество, 05.11.2022
Устанавливаются морозы
В Бурятии региональный маткапитал получили более 1800 семей
В Бурятии региональный маткапитал получили более 1800 семей
Общество, 04.11.2022
Таковы данные за девять месяцев этого года
Объявлены итоги конкурса «Нас подружил Улан-Удэ!»
Объявлены итоги конкурса «Нас подружил Улан-Удэ!»
Общество, 04.11.2022
Победителем стала команда Бурятского республиканского педагогического колледжа
В Бурятии модернизируют 30 почтовых отделений
В Бурятии модернизируют 30 почтовых отделений
Общество, 04.11.2022
Об этом сообщил глава Алексей Цыденов
В Бурятии открыли современный спортцентр в Максимихе
В Бурятии открыли современный спортцентр в Максимихе
Общество, 04.11.2022
Посещать его смогут не только спортсмены, но и все жители района
В Бурятию для работы в оперном театре переехали супруги из Белгорода
В Бурятию для работы в оперном театре переехали супруги из Белгорода
Общество, 04.11.2022
«Мы решили, что отказываться от такого шанса нельзя», - признались супруги

Перинатальный центр Улан-Удэ рассказал о питании при кормлении
Перинатальный центр Улан-Удэ рассказал о питании при кормлении
Общество, 04.11.2022
В рамках недели снижения потребления поваренной соли диетсестра городского перинатального центра Улан-Удэ дала интервью специально для «Байкал-Daily»
Жители Дальнего Востока рассказали, в чём для них смысл работы
Жители Дальнего Востока рассказали, в чём для них смысл работы
Общество, 04.11.2022
Для многих важна в том числе самореализация
Погибшего мобилизованного из Бурятии посмертно наградили орденом Мужества
Погибшего мобилизованного из Бурятии посмертно наградили орденом Мужества
Общество, 04.11.2022
Анатолий Дмитриевич с супругой вырастили пятерых детей.

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^