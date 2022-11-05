В заказнике на севере Бурятии обустраивают солонцы

















Госинспектор БУ «Бурприрода» Александр Маслаков в Муйском районе на этой неделе провёл биотехнические мероприятия - обустройство солонцов для диких животных. Соль необходима для животных, особенно для копытных, отмечают специалисты.Площадь Муйского заказника составляет более 46 тысяч гектаров. Он основан в 1976 году с целью охраны животного и растительного мира. Муйский заказник раскинулся на юго-восточных отрогах Северо-Муйского хребта.Под особой охраной находятся краснокнижные виды: черношапочный сурок, выдра, северный олень, муйская полевка, лебедь кликун, каменушка, беркут, чёрный аист, горный дупель, дальневосточный кроншнеп, белая сова, филин, красноперая горихвостка, щур, ленок.Также встречаются: лось, изюбрь, косуля, кабарга, рысь, росомаха, соболь, колонок, горностай.- Охрана животного мира является маленькой крупинкой в сохранении столь уникальных и редких видов. Наши госинспекторы ежедневно проводят рейдовые мероприятия по сохранению природных комплексов и недопущению возможного правонарушения в заказнике, - сообщили в БУ «Бурприрода».