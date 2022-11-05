Полицейские провели профилактический рейд
Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте в разгар школьных каникул вышли на улицы города. Стражи магистралей провели профилактический рейд вблизи железнодорожных путей, где зачастую горожане, пытаясь сэкономить время, переходят железную дорогу, рискуя при этом жизнью и здоровьем.
Людям напомнили о правилах безопасности, раздали памятки.
- Транспортная полиция предупреждает, не пренебрегайте простыми правилами безопасности. Родители, участвуйте в организации досуга своих детей, выбирайте места для прогулок вдалеке от источников повышенной опасности, а оказавшись на железной дороге, расскажите детям о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Улан-удэнцам напомнили об опасности хождения по железнодорожным путям
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Полицейские провели профилактический рейд
Мужчина неоднократно судим за невыплату алиментов
Проводится доследственная проверка
Соль необходима для животных
Мама девочки тоже обладательница интересного имени
Точный диагноз удалось поставить лишь со второго раза
Финансирование выделено в рамках конкурса
Устанавливаются морозы
Таковы данные за девять месяцев этого года
Победителем стала команда Бурятского республиканского педагогического колледжа
Об этом сообщил глава Алексей Цыденов
Кадры сняты в заповеднике
Посещать его смогут не только спортсмены, но и все жители района
Мунко Лубсанову было 25 лет
«Мы решили, что отказываться от такого шанса нельзя», - признались супруги