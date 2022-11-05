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Улан-удэнцам напомнили об опасности хождения по железнодорожным путям

Улан-удэнцам напомнили об опасности хождения по железнодорожным путям
Общество,  Фото:пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
Полицейские провели профилактический рейд

Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте в разгар школьных каникул вышли на улицы города. Стражи магистралей провели профилактический рейд вблизи железнодорожных путей, где зачастую горожане, пытаясь сэкономить время, переходят железную дорогу, рискуя при этом жизнью и здоровьем.

Людям напомнили о правилах безопасности, раздали памятки.

- Транспортная полиция предупреждает, не пренебрегайте простыми правилами безопасности. Родители, участвуйте в организации досуга своих детей, выбирайте места для прогулок вдалеке от источников повышенной опасности, а оказавшись на железной дороге, расскажите детям о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
транспортная полиция

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