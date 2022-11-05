В Бурятии алиментщика отправили в колонию

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина неоднократно судим за невыплату алиментов



55-летний житель Тарбагатайского района ранее уже осуждался за неуплату алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери к исправительным работам, с которых должны были производиться выплаты для ребёнка.



Однако после этого мужчина не стал отбывать наказание и продолжил уклоняться от выплаты алиментов. Это послужило основанием для возбуждения в отношении него ещё одного уголовного дела.



- В результате этого неотбытые исправительные работы были ему заменены на срок в колонии-поселении, а новое уголовное дело рассмотрено судом. Мужчина вину признал и обещал суду устроиться на работу, чтобы выплачивать алименты,- сообщает пресс-служба Тарбагатайского районного суда.



Несмотря на это, суд посчитал справедливым оставить его отбывать наказание в колонии-поселении, с учётом первого приговора, на 6 месяцев 20 дней.



Приговор вступил в законную силу.

