В Бурятии алиментщика отправили в колонию

Мужчина неоднократно судим за невыплату алиментов
55-летний житель Тарбагатайского района ранее уже осуждался за неуплату алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери к исправительным работам, с которых должны были производиться выплаты для ребёнка.
Однако после этого мужчина не стал отбывать наказание и продолжил уклоняться от выплаты алиментов. Это послужило основанием для возбуждения в отношении него ещё одного уголовного дела.
- В результате этого неотбытые исправительные работы были ему заменены на срок в колонии-поселении, а новое уголовное дело рассмотрено судом. Мужчина вину признал и обещал суду устроиться на работу, чтобы выплачивать алименты,- сообщает пресс-служба Тарбагатайского районного суда.
Несмотря на это, суд посчитал справедливым оставить его отбывать наказание в колонии-поселении, с учётом первого приговора, на 6 месяцев 20 дней.
Приговор вступил в законную силу.
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