В Забайкалье строители обнаружили костные останки

Общество, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Проводится доследственная проверка



4 ноября около 17 часов в городе Сретенске в Забайкальском крае во время строительных работ на центральной городской площади были обнаружены костные останки. По данному факту проводится доследственная проверка.



По предварительным данным, на месте проведения строительных работ ранее располагалось кладбище, и костные останки могут принадлежать захороненным людям.



- Следователи СК провели осмотр места происшествия, с участием специалистов осмотрели останки. Опрошены работники фирмы-подрядчика, другие очевидцы. Для установления давности костных останков следователи назначат проведение судебной экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



По результатам установления всех фактических данных следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

