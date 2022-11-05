Иркутской зоогалерее лечат снегиря с черепно-мозговой травмой





Сотрудники Иркутской зоогалереи выхаживают самочку обыкновенного снегиря. Птица попала к ветеринарам, вероятно, после сильного удара.- Черепно-мозговая травма хоть и закрытая, но приличная. Весь клюв в крови, координация сильно нарушена. Правый глаз совсем заплыл, зато левый хитро поблёскивает, что вселяет в нас определённую долю оптимизма, - рассказали в Иркутской зоогалерее.В заключении здесь отметили, что снегирей в зоопарке очень любят и никогда не отказывают в их приёме, несмотря на строгие ограничения в этом плане.