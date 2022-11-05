05 ноября

04 ноября

Популярное

Иркутской зоогалерее лечат снегиря с черепно-мозговой травмой

Иркутской зоогалерее лечат снегиря с черепно-мозговой травмой
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Серьёзную травму, скорее всего, птица получилась после удара

Сотрудники Иркутской зоогалереи выхаживают самочку обыкновенного снегиря. Птица попала к ветеринарам, вероятно, после сильного удара.

- Черепно-мозговая травма хоть и закрытая, но приличная. Весь клюв в крови, координация сильно нарушена. Правый глаз совсем заплыл, зато левый хитро поблёскивает, что вселяет в нас определённую долю оптимизма, - рассказали в Иркутской зоогалерее.

В заключении здесь отметили, что снегирей в зоопарке очень любят и никогда не отказывают в их приёме, несмотря на строгие ограничения в этом плане.

Иркутск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутской зоогалерее лечат снегиря с черепно-мозговой травмой
Иркутской зоогалерее лечат снегиря с черепно-мозговой травмой
Общество, 05.11.2022
Серьёзную травму, скорее всего, птица получилась после удара
В Бурятии алиментщика отправили в колонию
В Бурятии алиментщика отправили в колонию
Общество, 05.11.2022
Мужчина неоднократно судим за невыплату алиментов 
В Забайкалье строители обнаружили костные останки
В Забайкалье строители обнаружили костные останки
Общество, 05.11.2022
Проводится доследственная проверка 
В районе Бурятии родилась малышка с редким именем
В районе Бурятии родилась малышка с редким именем
Общество, 05.11.2022
Мама девочки тоже обладательница интересного имени 
Иркутский хирург прооперировал малыша из Бурятии с необычной аномалией
Иркутский хирург прооперировал малыша из Бурятии с необычной аномалией
Общество, 05.11.2022
Точный диагноз удалось поставить лишь со второго раза
Добровольные пожарные Бурятии получили миллион рублей на развитие
Добровольные пожарные Бурятии получили миллион рублей на развитие
Общество, 05.11.2022
Финансирование выделено в рамках конкурса 
В Бурятии сегодня днём до -6
В Бурятии сегодня днём до -6
Общество, 05.11.2022
Устанавливаются морозы
В Бурятии региональный маткапитал получили более 1800 семей
В Бурятии региональный маткапитал получили более 1800 семей
Общество, 04.11.2022
Таковы данные за девять месяцев этого года
Объявлены итоги конкурса «Нас подружил Улан-Удэ!»
Объявлены итоги конкурса «Нас подружил Улан-Удэ!»
Общество, 04.11.2022
Победителем стала команда Бурятского республиканского педагогического колледжа
В Бурятии модернизируют 30 почтовых отделений
В Бурятии модернизируют 30 почтовых отделений
Общество, 04.11.2022
Об этом сообщил глава Алексей Цыденов
В Бурятии открыли современный спортцентр в Максимихе
В Бурятии открыли современный спортцентр в Максимихе
Общество, 04.11.2022
Посещать его смогут не только спортсмены, но и все жители района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^