Мама девочки тоже обладательница интересного имени
В Мухоршибирском районе Бурятии 1 ноября 2022 года зарегистрировали рождения ребёнка с редким именем Богдана. Счастливое событие произошло в семье Лукерьи Анатольевны.
- Носительница имени Богдана отличается общительным и позитивным характером, она смышлёная не по годам, рассудительна и вдумчива, очаровывает всех своей улыбкой. Ещё стоит отметить, что Богдана совершенно неконфликтна, - сообщили республиканском ЗАГСе.
С пожеланиями здоровья, счастья, лёгкого пути в жизни малышке и маме вручили самый первый и важный в жизни ребёнка документ – свидетельство о рождении.
В районе Бурятии родилась малышка с редким именем
Общество, Фото:
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Мама девочки тоже обладательница интересного имени
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