05 ноября

04 ноября

Популярное

В районе Бурятии родилась малышка с редким именем

В районе Бурятии родилась малышка с редким именем
Общество,  Фото:pixabay.com
Мама девочки тоже обладательница интересного имени

В Мухоршибирском районе Бурятии 1 ноября 2022 года зарегистрировали рождения ребёнка с редким именем Богдана. Счастливое событие произошло в семье Лукерьи Анатольевны.

- Носительница имени Богдана отличается общительным и позитивным характером, она смышлёная не по годам, рассудительна и вдумчива, очаровывает всех своей улыбкой. Ещё стоит отметить, что Богдана совершенно неконфликтна, - сообщили республиканском ЗАГСе.

С пожеланиями здоровья, счастья, лёгкого пути в жизни малышке и маме вручили самый первый и важный в жизни ребёнка документ – свидетельство о рождении.
ЗАГС рождение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии родилась малышка с редким именем
В районе Бурятии родилась малышка с редким именем
Общество, 05.11.2022
Мама девочки тоже обладательница интересного имени 
Иркутский хирург прооперировал малыша из Бурятии с необычной аномалией
Иркутский хирург прооперировал малыша из Бурятии с необычной аномалией
Общество, 05.11.2022
Точный диагноз удалось поставить лишь со второго раза
Добровольные пожарные Бурятии получили миллион рублей на развитие
Добровольные пожарные Бурятии получили миллион рублей на развитие
Общество, 05.11.2022
Финансирование выделено в рамках конкурса 
В Бурятии сегодня днём до -6
В Бурятии сегодня днём до -6
Общество, 05.11.2022
Устанавливаются морозы
В Бурятии региональный маткапитал получили более 1800 семей
В Бурятии региональный маткапитал получили более 1800 семей
Общество, 04.11.2022
Таковы данные за девять месяцев этого года
Объявлены итоги конкурса «Нас подружил Улан-Удэ!»
Объявлены итоги конкурса «Нас подружил Улан-Удэ!»
Общество, 04.11.2022
Победителем стала команда Бурятского республиканского педагогического колледжа
В Бурятии модернизируют 30 почтовых отделений
В Бурятии модернизируют 30 почтовых отделений
Общество, 04.11.2022
Об этом сообщил глава Алексей Цыденов
В Бурятии открыли современный спортцентр в Максимихе
В Бурятии открыли современный спортцентр в Максимихе
Общество, 04.11.2022
Посещать его смогут не только спортсмены, но и все жители района
В Бурятию для работы в оперном театре переехали супруги из Белгорода
В Бурятию для работы в оперном театре переехали супруги из Белгорода
Общество, 04.11.2022
«Мы решили, что отказываться от такого шанса нельзя», - признались супруги

Перинатальный центр Улан-Удэ рассказал о питании при кормлении
Перинатальный центр Улан-Удэ рассказал о питании при кормлении
Общество, 04.11.2022
В рамках недели снижения потребления поваренной соли диетсестра городского перинатального центра Улан-Удэ дала интервью специально для «Байкал-Daily»
Жители Дальнего Востока рассказали, в чём для них смысл работы
Жители Дальнего Востока рассказали, в чём для них смысл работы
Общество, 04.11.2022
Для многих важна в том числе самореализация
Погибшего мобилизованного из Бурятии посмертно наградили орденом Мужества
Погибшего мобилизованного из Бурятии посмертно наградили орденом Мужества
Общество, 04.11.2022
Анатолий Дмитриевич с супругой вырастили пятерых детей.
В Бурятии 17 жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта
В Бурятии 17 жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта
Общество, 04.11.2022
Все они сейчас живут и работают в Северобайкальске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^