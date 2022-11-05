В районе Бурятии родилась малышка с редким именем

Мама девочки тоже обладательница интересного имени



В Мухоршибирском районе Бурятии 1 ноября 2022 года зарегистрировали рождения ребёнка с редким именем Богдана. Счастливое событие произошло в семье Лукерьи Анатольевны.



- Носительница имени Богдана отличается общительным и позитивным характером, она смышлёная не по годам, рассудительна и вдумчива, очаровывает всех своей улыбкой. Ещё стоит отметить, что Богдана совершенно неконфликтна, - сообщили республиканском ЗАГСе.



С пожеланиями здоровья, счастья, лёгкого пути в жизни малышке и маме вручили самый первый и важный в жизни ребёнка документ – свидетельство о рождении.

