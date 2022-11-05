Иркутский хирург прооперировал малыша из Бурятии с необычной аномалией

Точный диагноз удалось поставить лишь со второго раза



Детский хирург с мировым именем, профессор Юрий Козлов прооперировал восьмимесячного малыша из Бурятии. Ребёнка во второй раз привезли в Иркутск, в первый не смогли поставить точный диагноз.



У ребёнка полное удвоение одной почки. И оно проявлялось симптоматично - истечением мочи, когда мама поднимала его на руки. Это означало, что присутствует аномалия соединения мочеточника с мочевым пузырём.



- Два раза проводили исследование и столкнулись с необычной анатомией. На цистоскопии, исследовании, которое демонстрирует нам устье мочеточника, из которого должен открываться внутренний мир мочевого пузыря, мы не нашли устье второго мочеточника. Однако мы видим на УЗС и КТ у ребёнка два сегмента почки, у каждого свой мочеточник. Один из них сильно извитый и расширен до 1,5 см. Это означает, что он находится в невыгодном положении. Современные исследования - компьютерная томография - позволяют нам косвенно судить о жизнеспособности сегментов почки,- написал Юрий Козлов на своей странице в соцсети.



Удвоенную часть удалять не стали, а удалили лишь аномальную часть мочеточника и пересадили его в более удачное место почки. «Это позволит решить проблемы маленького человека», - пояснил доктор.



Операция называется уретроуретроанастомоз (УУА). Хирург отмечает, что в ней есть свои большие тонкости.



- У маленького ребёнка здоровый мочеточник имеет диаметр 2 мм. Сшивать полые структуры разного диаметра, даже если один из них очень мал, мы умеем хорошо. Имея самую современную эндовидеосистему, и получая во время операции изображение разрешением 4k, это становится возможным. Это уже микрохирургическая лапароскопическая операция, - пояснил Юрий Козлов.



К публикации хирург прикрепил небольшое видео, в завершении которого сообщил, что операция разрешила все прошла успешно: «Лапароскопия разрешила все наши вопросы».







