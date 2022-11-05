Добровольные пожарные Бурятии получили миллион рублей на развитие

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Финансирование выделено в рамках конкурса



Добровольные пожарные получили миллион рублей на развитие. Деньги были выделены региональным правительством в рамках конкурса, победителем которого стало ЧОУ ПО «Добровольная пожарная охрана республики Бурятия». Размер субсидии составил чуть меньше миллиона рублей.



Средства планируют потратить на развитие и поддержку ДПК региона, в частности для обучения и оснащения необходимым инвентарём добровольцев Хоринского, Кижингинского и Мухоршибирского районов республики.



Для добровольных пожарных и учащихся школ указанных районов проведут занятия по теории и практике тушения бытовых и природных пожаров. По окончании обучения будет осуществлена передача спецодежды добровольным пожарным, всего порядка 30 комплектов боевой одежды и обуви, а также информационных материалов по профилактике бытовых и природных пожаров для распространения в районах Республики.



В рамках субсидии работа с районами продолжится до середины марта 2023 года, однако на этом останавливаться добровольцы не собираются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



- После завершения грантового финансирования предполагается продолжать работу по проекту - привлекать новых добровольцев, проводить тренинги для набранных добровольцев, усиливать работу по профилактике, а также проводить обучение добровольцев ДПК, - отметил командир ЧОУ ПО «Добровольная охрана Республики Бурятия» Виталий Козленко.

