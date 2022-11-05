Устанавливаются морозы
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура днём +2,+7, местами -1,-6.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём +2,+4.
В Бурятии сегодня днём до -6
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 05.11.2022
Устанавливаются морозы
Таковы данные за девять месяцев этого года
Победителем стала команда Бурятского республиканского педагогического колледжа
Об этом сообщил глава Алексей Цыденов
Кадры сняты в заповеднике
Посещать его смогут не только спортсмены, но и все жители района
Мунко Лубсанову было 25 лет
«Мы решили, что отказываться от такого шанса нельзя», - признались супруги
В рамках недели снижения потребления поваренной соли диетсестра городского перинатального центра Улан-Удэ дала интервью специально для «Байкал-Daily»
Для многих важна в том числе самореализация
Анатолий Дмитриевич с супругой вырастили пятерых детей.
Все они сейчас живут и работают в Северобайкальске
Это подарок к столетию образования Бурят-Монгольской АССР
От участников требуется записать поздравление с праздником
Принять участие приглашаются все желающие