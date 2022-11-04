В Бурятии региональный маткапитал получили более 1800 семей

Таковы данные за девять месяцев этого года



Сейчас при рождении второго ребёнка у жителей России есть возможность получить федеральный материнский (семейный) капитал, размер которого в 2022 году составил 693,1 тыс. рублей. Молодые семьи Бурятии активно пользуются своим правом. Кроме того, как жители ДФО, они могут получить ещё дополнительную сумму в размере 207,9 тысяч рублей в качестве регионального маткапитала, сообщили в минсозащиты Бурятии.



К примеру, только за девять месяцев 2022 года 30 семей в Хоринском районе получили материнский капитал. Своим опытом поделилась молодая семья из села Хоринск. Глава семьи работает в Хоринском РЭС, а супруга – в противопожарной службе.



- До рождения второго ребенка мы проживали в маленьком доме. Очень хотелось расширить жилплощадь, но не было возможности. Именно с рождением сыночка у нас появилась возможность улучшить жилищные условия. Ведь оба материнских капитала предоставляются без учета доходов семьи и в сумме выходит 901 тысяча, - поделилась мама Юлия. - Теперь у нас свой дом, чему мы очень рады!



Всего с начала этого года региональный маткапитал в связи с рождением или усыновлением второго ребёнка получили 1842 семьи на общую сумму 355 млн рублей. Подавляющее большинство сельчан направляют эти средства на улучшение жилищных условий.

