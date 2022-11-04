Объявлены итоги конкурса «Нас подружил Улан-Удэ!»

Победителем стала команда Бурятского республиканского педагогического колледжа



В Бурятском республиканском педагогическом колледже прошёл финальный этап социально-культурного проекта-конкурса «Нас подружил Улан-Удэ!».



В конкурсе приняли участие представители 10 ссузов Бурятии: Авиационный техникум, Бурятский республиканский педагогический колледж, Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта, Колледж искусств имени Чайковского и другие. Команды соревновались в конкурсах «Россия – многонациональная», «Лучший фотоколлаж» и фестиваль песни и танца «Родные мелодии».



Победу одержала команда Бурятского республиканского педагогического колледжа, заняв первое место. Второе место получила команда Колледжа искусств, и третье место присуждено студентам Байкальского колледжа недропользования. Всем победителям и участникам конкурса были вручены грамоты, благодарственные письма и подарочные сертификаты.



В прошлом году Гран-при конкурса завоевали студенты Колледжа искусств.





