В Бурятии модернизируют 30 почтовых отделений

Общество, Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова

Об этом сообщил глава Алексей Цыденов



До 2025 года в районах Бурятии будет капитально отремонтировано, либо возведено с нуля 30 почтовых отделений по современным стандартам. Об этом сообщил в своём телеграм- канале глава Бурятии Алексей Цыденов. Это было решено по итогам переговоров с руководителем макрорегиона Почты России Александром Завьяловым.



К реализации проекта в полном объёме «Почта России» приступает со следующего года.



В новых районных отделениях будет организован уголок здоровья, небольшой продуктовый магазин, а также станет доступен ряд услуг, которые предоставлялись только на Госуслугах.



- Финансирование выделено из резервного фонда России, старт проекту дал наш президент на ВЭФ-2021. Тогда Бурятия наряду ещё с двумя регионами была выбрана пилотным. На сегодня «пилот» признан успешным, - рассказал Алексей Цыденов.



В этом году уже модернизированы здания почты в селах Новокижингинск, Усть-Кяхта, Нижний Саянтуй, Селендума.



