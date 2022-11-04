Об этом сообщил глава Алексей Цыденов
До 2025 года в районах Бурятии будет капитально отремонтировано, либо возведено с нуля 30 почтовых отделений по современным стандартам. Об этом сообщил в своём телеграм- канале глава Бурятии Алексей Цыденов. Это было решено по итогам переговоров с руководителем макрорегиона Почты России Александром Завьяловым.
К реализации проекта в полном объёме «Почта России» приступает со следующего года.
В новых районных отделениях будет организован уголок здоровья, небольшой продуктовый магазин, а также станет доступен ряд услуг, которые предоставлялись только на Госуслугах.
- Финансирование выделено из резервного фонда России, старт проекту дал наш президент на ВЭФ-2021. Тогда Бурятия наряду ещё с двумя регионами была выбрана пилотным. На сегодня «пилот» признан успешным, - рассказал Алексей Цыденов.
В этом году уже модернизированы здания почты в селах Новокижингинск, Усть-Кяхта, Нижний Саянтуй, Селендума.
В Бурятии модернизируют 30 почтовых отделений
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