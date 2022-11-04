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В Забайкалье фотоловушка сняла рысь и её «когтеточку»

Общество, 
Кадры сняты в заповеднике

Забавным видео поделились сотрудники Сохондинского заповедника, что находится в Забайкальском крае. Фотоловушка сняла, как рысь точит когти о берёзу.

- Предлагаем вам видео с фотоловушки. Главная героиня - рысь и её природная «когтеточка»... Ох уж эти кошки-царапки, - написали сотрудники заповедника.

Справка:

Сохондинский государственный заповедник находится в южном Забайкалье, занимая наиболее возвышенную часть Хэнтэй-Чикойского нагорья с гольцовым массивом Сохондо. Образован в декабре 1973 года. Заповедник находится преимущественно в пределах Кыринского района, включая участки смежных районов: Улётовского и Красночикойского. Площадь заповедника составляет почти 210 тысяч га.

В заповеднике и прилегающих к нему территориях обитает 67 видов млекопитающих, порядка 255 видов птиц, три вида амфибий, четыре вида рептилий, а в многочисленных горных реках и озёрах - восемь видов рыб. Зарегистрировано также свыше 1200 видов членистоногих.

Наиболее интересные представители млекопитающих - хищники - в заповеднике представлены 15 видами (в совокупности с прилегающими территориями 19 видов). Самым многочисленным из них является соболь - один из самых ярких представителей семейства куньих, богатство забайкальской тайги. Колонок встречается примерно в 8-10 раз реже соболя, придерживаясь лесостепного и низкогорного поясов. Характерны для всей территории горностай и ласка, распространённые от лесостепи до гольцов. Крайне редка речная выдра (вид, занесённый в Красную книгу Забайкальского края). Постоянный обитатель заповедной территории - волк. Хозяин тайги - медведь - здесь обычен, и следы его жизнедеятельности встречаются повсеместно. Большая удача даже для опытного натуралиста наблюдать рысь в природных условиях, настолько осторожен и чуток этот представитель семейства кошачьих. На территории заповедника также возможно обитание снежного барса.


фотоловушка рысь дикие животные

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