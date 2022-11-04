В ходе спецоперации погиб сотрудник управления Росказначейства по Бурятии

Мунко Лубсанову было 25 лет
В ходе специальной военной операции погиб Лубсанов Мунко Жаргалович, сотрудник управления Федерального казначейства по Бурятии. О его гибели сообщило Казначейство России на своём сайте. Мунко Лубсанову было 25 лет.
- С прискорбием должны сообщить о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб на 26-м году жизни наш коллега, друг, товарищ казначей отдела № 18 управления Федерального казначейства по Республике Бурятия Мунко Жаргалович Лубсанов. Он проработал в управлении почти четыре года и за это время зарекомендовал себя как грамотный и ответственный специалист, - говорится в соболезновании.
Мунко Жаргалович был примером для своих младших братьев и сестёр и надёжной опорой для родителей.
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