В ходе спецоперации погиб сотрудник управления Росказначейства по Бурятии

















В ходе специальной военной операции погиб Лубсанов Мунко Жаргалович, сотрудник управления Федерального казначейства по Бурятии. О его гибели сообщило Казначейство России на своём сайте. Мунко Лубсанову было 25 лет.- С прискорбием должны сообщить о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб на 26-м году жизни наш коллега, друг, товарищ казначей отдела № 18 управления Федерального казначейства по Республике Бурятия Мунко Жаргалович Лубсанов. Он проработал в управлении почти четыре года и за это время зарекомендовал себя как грамотный и ответственный специалист, - говорится в соболезновании.Мунко Жаргалович был примером для своих младших братьев и сестёр и надёжной опорой для родителей.