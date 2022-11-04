04 ноября

03 ноября

Популярное

В ходе спецоперации погиб сотрудник управления Росказначейства по Бурятии

В ходе спецоперации погиб сотрудник управления Росказначейства по Бурятии
Общество,  Фото:roskazna.gov.ru
Мунко Лубсанову было 25 лет

В ходе специальной военной операции погиб Лубсанов Мунко Жаргалович, сотрудник управления Федерального казначейства по Бурятии. О его гибели сообщило Казначейство России на своём сайте. Мунко Лубсанову было 25 лет.

- С прискорбием должны сообщить о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб на 26-м году жизни наш коллега, друг, товарищ казначей отдела № 18 управления Федерального казначейства по Республике Бурятия Мунко Жаргалович Лубсанов. Он проработал в управлении почти четыре года и за это время зарекомендовал себя как грамотный и ответственный специалист, - говорится в соболезновании.

Мунко Жаргалович был примером для своих младших братьев и сестёр и надёжной опорой для родителей.


 


смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятию для работы в оперном театре переехали супруги из Белгорода
В Бурятию для работы в оперном театре переехали супруги из Белгорода
Общество, 04.11.2022
«Мы решили, что отказываться от такого шанса нельзя», - признались супруги

Перинатальный центр Улан-Удэ рассказал о питании при кормлении
Перинатальный центр Улан-Удэ рассказал о питании при кормлении
Общество, 04.11.2022
В рамках недели снижения потребления поваренной соли диетсестра городского перинатального центра Улан-Удэ дала интервью специально для «Байкал-Daily»
Жители Дальнего Востока рассказали, в чём для них смысл работы
Жители Дальнего Востока рассказали, в чём для них смысл работы
Общество, 04.11.2022
Для многих важна в том числе самореализация
Погибшего мобилизованного из Бурятии посмертно наградили орденом Мужества
Погибшего мобилизованного из Бурятии посмертно наградили орденом Мужества
Общество, 04.11.2022
Анатолий Дмитриевич с супругой вырастили пятерых детей.
В Бурятии 17 жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта
В Бурятии 17 жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта
Общество, 04.11.2022
Все они сейчас живут и работают в Северобайкальске
Телевышка в Улан-Удэ засияла цветами флагов России и Бурятии
Телевышка в Улан-Удэ засияла цветами флагов России и Бурятии
Общество, 04.11.2022

Это подарок к столетию образования Бурят-Монгольской АССР


В Бурятии запущены челленджи ко Дню народного единства
В Бурятии запущены челленджи ко Дню народного единства
Общество, 04.11.2022
От участников требуется записать поздравление с праздником
В Санкт-Петербурге состоится «байкальский» турнир по волейболу
В Санкт-Петербурге состоится «байкальский» турнир по волейболу
Общество, 04.11.2022
Принять участие приглашаются все желающие
В Улан-Удэ сегодня без осадков
В Улан-Удэ сегодня без осадков
Общество, 04.11.2022
Днём воздух в столице Бурятии прогреется до +4 градусов 
В Бурятии определят финалистов конкурса молодых сонграйтеров
В Бурятии определят финалистов конкурса молодых сонграйтеров
Общество, 03.11.2022
Завершился приём заявок на второй сезон проекта «Откровенно. Про песни»
В пригороде Улан-Удэ пройдёт турнир по тайскому боксу
В пригороде Улан-Удэ пройдёт турнир по тайскому боксу
Общество, 03.11.2022
За награды поборются спортсмены Иволгинского района
В Бурятии разыграют «Кубок южных районов» по волейболу
В Бурятии разыграют «Кубок южных районов» по волейболу
Общество, 03.11.2022
Соревнования пройдут в сёлах Петропавловка и Цагатуй
В Улан-Удэ открылась выставка Баясхалана Лыксокова
В Улан-Удэ открылась выставка Баясхалана Лыксокова
Общество, 03.11.2022
В музее Сампилова представлены более ста работ художника
На севере Бурятии построят школьный стадион
На севере Бурятии построят школьный стадион
Общество, 03.11.2022
Экспертиза одобрила строительство открытого спортивного сооружения в Аргадинской средней школе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^