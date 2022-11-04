В Бурятию для работы в оперном театре переехали супруги из Белгорода

«Мы решили, что отказываться от такого шанса нельзя», - признались супруги
Семейная пара из Белгорода переехала в Бурятию. Заслуженный артист России Владимир Бойко и его супруга концертмейстер, лауреат международных конкурсов Ирина Литвинова поступили на службу в Бурятский театр оперы и балета, сообщили в пресс-службе учреждения.
Они вместе жили и работали в Белгороде. Заслуженный артист России Владимир Бойко — выпускник Харьковского института искусств, работал в Белгородской государственной филармонии с 1979 года. У него баритон красивого тембра и хорошие актёрские данные. Концерты певца всегда проходят с неизменным успехом.
Ирина Литвинова работала в филармонии вместе с мужем 12 лет. Она обучалась в Воронежской государственной академии искусств (концертирующий пианист, артист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель фортепиано), в Московском государственном институте культуры (степень магистра по специальности гусли).
- Мечта поработать в театре меня не оставляла никогда. Сюда мы попали совершенно спонтанно, неожиданно. Я увидела объявление и решила написать. Я выслала совместное видео с мужем с конкурса «Романсиада» в Гамбурге. Через несколько дней позвонил сам Владимир Алексеевич Рылов (худрук Бурятского театра оперы и балета – ред.). Он великий человек, мастер своего дела, сколько у него в жизни было творческих задач и проектов, опыт работы с оркестрами и коллективами. Мы были удивлены и решили, что отказываться от такого шанса нельзя, — рассказывает Ирина Литвинова.
По словам артистов, они тщательно изучили информацию о Бурятском театре оперы и балета. А переезд прошёл легко, и они оба сразу приступили к работе.
- Я согласился на переезд, чтобы поддержать свою жену. Она хочет развиваться и расти в творческом плане. Признаюсь, всегда хотел петь в оперном театре. Обстоятельства так сложились, что я начал работать в Белгородской филармонии и отдал ей 42 года. В филармонии был богатый репертуар, в концертном исполнении мы исполняли оперы Верди и русских композиторов, — поделился заслуженный артист Владимир Бойко.
Владимир Бойко выступит на концерте солистов Бурятского театра оперы и балета 4 ноября в Художественном музее имени Сампилова в рамках акции «Ночь искусств» (0+), которая проводится в честь Дня народного единства. Мероприятие объединит ряд учреждений культуры и стартует в 16:00. Концерт солистов оперного театра состоится с 17:00 до 18:00. Как отметила министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева, все вырученные средства будут направлены на поддержку военнослужащих.
В Бурятию для работы в оперном театре переехали супруги из Белгорода
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