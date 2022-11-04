Жители Дальнего Востока рассказали, в чем для них смысл работы

Для многих важна в том числе самореализация



Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из регионов ДФО и узнала, в чём для них заключается смысл их работы. Для 83% жителей Дальнего Востока главный смысл их работы – деньги. При этом ответы заметно отличаются в зависимости от возраста: так, деньги в качестве смысла работы назвали 81% респондентов 35-44 лет и только 65% - среди соискателей старше 55 лет.



48% опрошенных также отметили, что работают ещё и ради самореализации, причём женщины давали такой ответ на 11% чаще мужчин (51% против 40%). Среди различных профессиональных сфер самореализация наиболее важна для высшего менеджмента (59%), маркетологов и представителей научно-образовательной сферы (по 57%).



Треть (30%) жителей дальневосточных регионов признали, что их работа – это любимое дело. Чаще всех такой ответ давали маркетологи (50%), представители сфер гостеприимства, искусства и медиа (по 49%), реже всех – рабочий персонал и специалисты по закупкам (по 31%).



35% соискателей в ДФО работают, чтобы получить опыт. Любопытно, что среди респондентов 18-24 лет такой ответ дали 33%, а среди респондентов старше 55 лет – 19%. С точки зрения профессиональной принадлежности получение опыта наиболее важно для рабочего персонала (46%), наименее – для высшего менеджмента (15%).



Для 33% респондентов смысл работы заключается в саморазвитии. Интересно, что этот фактор назвали 51% работников сферы образования и лишь 18% среди юристов.



20% рассказали, что работают, чтобы построить карьеру. Для мужчин этот фактор важнее, чем для женщин: 25% против 19%. Интересно, что смысл работы в построении карьеры видят 30% представителей производственной сферы и всего 13% представителей сферы искусства и медиа.



9% работают ради признания и уважения окружающих (кстати, этот фактор наиболее важен для медиков), 10% - ради общения (чаще эйчары и специалиста в области продаж).

