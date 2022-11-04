Погибшего мобилизованного из Бурятии посмертно наградили орденом Мужества

Анатолий Дмитриевич с супругой вырастили пятерых детей.

В Бурятии стало известно о гибели мобилизованного из Бичурского района. Погиб 48-летний Пестерев Анатолий Дмитриевич.- 22 сентября в ходе объявленной частичной мобилизации был призван на военную службу. 19 октября Анатолий Дмитриевич Пестерев погиб. В последний путь его проводили 2 ноября в селе Нижний Мангиртуй, - сообщает «Бичура-инфо».Анатолий Дмитриевич родился 10 сентября 1974 года в селе Нижний Мангиртуй. В семье было шесть сыновей. Отца рано не стало, мать воспитывала детей одна.Окончил Верхне-Мангиртуйскую среднюю школу, после поступил в Малокуналейское ПТУ на тракториста-машиниста и водителя категории В, С.До армии работал в совхозе «Хилокский». На срочную службу призван в ноябре 1992 года. После армии устроился снова в совхоз, работал трактористом-комбайнером. Позже трудился вахтовым методом и занимался домашним хозяйством в Нижнем Мангиртуе.С супругой они вырастили пятерых детей. Все дети получили образование и создали семьи. У семьи Пестеревых девять внуков.Сослуживцы и односельчане помнят земляка как отзывчивого, спокойного, доброго и трудолюбивого мужчину.Анатолия Дмитриевича посмертно наградили орденом Мужества.