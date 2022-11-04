Днём воздух в столице Бурятии прогреется до +4 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -16,-21, по Прибайкалью югу -2,-7, днём +1,+6, местами -3,-8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -9,-11, днём +2,+4.
В Улан-Удэ сегодня без осадков
Общество, Фото:
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