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В Улан-Удэ сегодня без осадков

В Улан-Удэ сегодня без осадков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Днём воздух в столице Бурятии прогреется до +4 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -16,-21, по Прибайкалью югу -2,-7, днём +1,+6, местами -3,-8.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -9,-11, днём +2,+4.
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