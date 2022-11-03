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Мобилизованные забайкальцы начали получать первую часть региональной выплаты

Мобилизованные забайкальцы начали получать первую часть региональной выплаты
Общество, 
Сумма будет поделена на три части

Мобилизованным забайкальцам начали поступать первые единовременные региональные выплаты. Общая сумма будет разбита на три выплаты по 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что поскольку бюджет уже был распланирован, нужно было срочно найти деньги для мобилизованных. И после уточнения всех данных выплаты начнутся.

- 195 тысяч рублей — это денежное довольствие военнослужащего, которое начисляет Министерство обороны России. А единовременная денежная выплата устанавливается на территории каждого субъекта, и в Дальневосточном федеральном округе было решено выделить сумму в 150 тысяч рублей. Но в связи с дефицитом бюджета Забайкальского края мы вынуждены сейчас делать выплаты тремя равными платежами, - уточнила зампред правительства Забайкалья Инна Щеглова.

Решение о выделении единовременных выплат в регионах Дальневосточного округа было принято по поручению и поддержке полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.

В Бурятии ранее также начали выплачивать региональные выплаты мобилизованным, об этом правительство сообщило 31 октября

выплаты

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