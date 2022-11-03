Сумма будет поделена на три части
Мобилизованным забайкальцам начали поступать первые единовременные региональные выплаты. Общая сумма будет разбита на три выплаты по 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал, что поскольку бюджет уже был распланирован, нужно было срочно найти деньги для мобилизованных. И после уточнения всех данных выплаты начнутся.
- 195 тысяч рублей — это денежное довольствие военнослужащего, которое начисляет Министерство обороны России. А единовременная денежная выплата устанавливается на территории каждого субъекта, и в Дальневосточном федеральном округе было решено выделить сумму в 150 тысяч рублей. Но в связи с дефицитом бюджета Забайкальского края мы вынуждены сейчас делать выплаты тремя равными платежами, - уточнила зампред правительства Забайкалья Инна Щеглова.
Решение о выделении единовременных выплат в регионах Дальневосточного округа было принято по поручению и поддержке полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.
В Бурятии ранее также начали выплачивать региональные выплаты мобилизованным, об этом правительство сообщило 31 октября.
Мобилизованные забайкальцы начали получать первую часть региональной выплаты
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ремонтно-реставрационные работы начнутся в середине следующего года
Ребята проведут на корабле несколько суток
В соревнованиях приняли участие юные боксёры республики и Забайкалья
Гражданам рекомендуют не разжигать костры и не ездить на личном автотранспорте
Премьера документальной картины Сэсэг Сандаковой состоялась в сентябре
Уголки памяти открываются в школах Мухоршибирского района
Сегодня состоится гала-концерт международного конкурса
Сумма будет поделена на три части
Переезд будет установлен на проспекте Строителей в районе БСМП
Для этого был проведён специальный конкурс
Мальчиков и девочек просматривают в районах
Певец благодарен за столь высокую оценку
По словам верующих, в эти дни все благие дела увеличиваются в сотни миллионов раз
Главный внештатный онколог Минздрава Бурятии уверен, что рак можно победить: если выделить время для своего здоровья
На дороги города выйдут ещё 17 больших автобусов