Перинатальный центр Улан-Удэ рассказал о питании при кормлении

В рамках недели снижения потребления поваренной соли, которая проходит по всей России с 31 октября по 6 ноября, диетсестра городского перинатального центра Улан-Удэ дала интервью специально для «Байкал-Daily»
Вероника Рябова, диетическая сестра ГПЦ, рассказала о том, почему не стоить злоупотреблять солью во время беременности и как меняются вкусовые привычки.
- Вероника Васильевна, добрый день! Считается, что одним из признаков беременности считается «тяга на солёненькое», как это можно объяснить?
-Гормональные изменения, происходящие в жизни женщины с наступлением беременности действительно часто меняют вкусовые пристрастия, но это не значит, что всем хочется солёненьких огурчиков
-Чем опасна такая привычная добавка?
- Поваренная соль – это усилитель вкуса и в тоже время источник натрия. Это вещество активно участвует в обменных процессах клеток, поддерживает кислотно-щелочной баланс, активирует пищеварительные ферменты. Побочный эффект — отёки и задержка воды в организме. Это и без того распространенная побочка беременности. Помимо отёков, вздутия живота и дискомфорта, большое количество натрия может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, спровоцировать скачки артериального давления и повысить риск развития почечной недостаточности.
-Что же в таком случае делать?
-Еда без соли действительно кажется нам невкусной, особенно, если до беременности вы любили посолить, что называется, «от души». Однако уже в первой половине беременности количество натрия необходимо ограничить, пусть и незначительно. Теперь же потребление соли рекомендуется снизить до 5 грамм в сутки, для кормящих женщин – 6 грамм. Полностью отказываться от соли не нужно, учитывая, что треть потребляемой соли приходится на потребляемые продукты.
-Какие продукты помогают побороть тягу к солёному?
- Снизить тягу к солёному помогают свежие фрукты и овощи, больше свежей зелени. Употребляйте бананы, авокадо, изюм, шпинат, помидоры. Следите за своим водным балансом – часто тяга на солёное сигнализирует лишь о нехватке жидкости в организме.
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