Граждане Монголии приедут в Бурятию изучать русский язык

Для этого был проведён специальный конкурс



Граждане Монголии приедут изучать русский язык в Бурятию. Об этом сообщил 2 ноября и.о. министра образования и науки республики Валерий Поздняков на заседании совета по науки и инновациям под председательством главы Алексея Цыденова.



- С 3 по 7 октября наша делегация выезжала в Монголию, где мы посетили близлежащие аймаки Монголии. Наша делегация встретилась с руководителями 35 школ, с заведующими 44 детских садов и трёх учреждений среднего профессионального образования, а также с руководителем аппарата управления образованием Селенгинского аймака и другими, - отметил Валерий Поздняков.



С 1 по 25 октября был проведён конкурс среди обучающихся Монголии на право обучения в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова и в Бурятском республиканском педагогическом колледже.



Конкурс проведён дистанционно, на интернет-платформе БГУ. Для широкого информирования на телевидении Монголии запускалась информационная лента о проведении такого конкурса.



Свои силы в конкурсе попробовали граждане Монголии от 15 до 35 лет. На отборочном этапе участники писали эссе на тему «Почему я хочу изучать русский язык» на монгольском языке. При этом часть конкурсантов представили эссе уже на русском языке. Финальный этап проходил в виде дистанционного собеседования.



Из 68 заявившихся участников 47 человек прошло конкурсный отбор: 23 – в БГУ, 24 – в БРПК. Обучение будет проходить за счёт средств республиканского бюджета, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Сейчас идёт оформление необходимых документов. Уже с 19 декабря до июня 2023 года они пройдут курс по изучению русского языка как иностранного. По итогам курса обучающиеся пройдут тестирование, и получат соответствующий сертификат, необходимый для поступления в ссузы и вузы России.

