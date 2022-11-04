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В Бурятии запущены челленджи ко Дню народного единства

В Бурятии запущены челленджи ко Дню народного единства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
От участников требуется записать поздравление с праздником

В честь Дня народного единства в Бурятии запущены праздничные челленджи. Так, в Улан-Удэ по 6 ноября проводится челлендж видеороликов «Мы вместе!» (0+). Для участия нужно разместить на страницах соцсетей короткие видеоролики со словами приветствия, поддержки и поздравлений с праздником. В видео можно рассказать о Родине, прочесть стихи о России и героизме её народа, сообщает комитет по образованию администрации Улан-Удэ.

Этночеллендж «Мудрость народа» стартовал в Закаменском районе (0+). Принять участие в нём может любой желающий. По 6 ноября необходимо записать приветственное поздравление, пословицы и поговорки, но сделать это нужно на языках народов России в национальном или стилизованном костюме. Заявки и видеоматериалы направляются на электронную почту: [email protected] Об этом рассказали в отделе по работе с общественными объединениями администрации Закаменского района.

Возрастное ограничение 0+
Бурятия челлендж День народного единства

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