Певец благодарен за столь высокую оценку
Известный в республике певец Валико Гаспарян получил звание заслуженного артиста Бурятии.
- Вручение прошло в комитете по культуре в администрации города. Я давно ждал этого звания. Это непередаваемое ощущение – получить звание заслуженного артиста. Очень приятно, что меня оценили, - поделился с «Байкал-Daily» Валико Гаспарян.
На вопрос о ближайших планах артист ответил, что уже сегодня в семь вечера выступает на концерте (0+) в честь освещения телебашни на улице Бабушкина. 4 ноября Валико будет участником концерта (0+) в Русском драмтеатре, посвящённом Дню народного единства.
Всем жителям Бурятии в преддверии праздника и поклонникам своего творчества певец пожелал хорошего настроения и мирного неба над головой.
Сейчас Валико Гаспарян работает в Центре культуры и досуга Улан-Удэ.
Валико Гаспарян стал заслуженным артистом Бурятии
Общество, Фото:
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