03 ноября

02 ноября

Популярное

Валико Гаспарян стал заслуженным артистом Бурятии

Валико Гаспарян стал заслуженным артистом Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Певец благодарен за столь высокую оценку

Известный в республике певец Валико Гаспарян получил звание заслуженного артиста Бурятии.

- Вручение прошло в комитете по культуре в администрации города. Я давно ждал этого звания. Это непередаваемое ощущение – получить звание заслуженного артиста. Очень приятно, что меня оценили, - поделился с «Байкал-Daily» Валико Гаспарян.

На вопрос о ближайших планах артист ответил, что уже сегодня в семь вечера выступает на концерте (0+) в честь освещения телебашни на улице Бабушкина. 4 ноября Валико будет участником концерта (0+) в Русском драмтеатре, посвящённом Дню народного единства.

Всем жителям Бурятии в преддверии праздника и поклонникам своего творчества певец пожелал хорошего настроения и мирного неба над головой.

Сейчас Валико Гаспарян работает в Центре культуры и досуга Улан-Удэ.

артисты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Граждане Монголии приедут в Бурятию изучать русский язык
Граждане Монголии приедут в Бурятию изучать русский язык
Общество, 03.11.2022
Для этого был проведён специальный конкурс
Минкульт Бурятии ищет таланты в области балета по все республике
Минкульт Бурятии ищет таланты в области балета по все республике
Общество, 03.11.2022

Мальчиков и девочек просматривают в районах

Валико Гаспарян стал заслуженным артистом Бурятии
Валико Гаспарян стал заслуженным артистом Бурятии
Общество, 03.11.2022
Певец благодарен за столь высокую оценку

В дацанах Бурятии проведут трёхдневный молебен
В дацанах Бурятии проведут трёхдневный молебен
Общество, 03.11.2022
По словам верующих, в эти дни все благие дела увеличиваются в сотни миллионов раз
В Бурятии завершился месячник по профилактике рака груди
В Бурятии завершился месячник по профилактике рака груди
Общество, 03.11.2022
Главный внештатный онколог Минздрава Бурятии уверен, что рак можно победить: если выделить время для своего здоровья
В Улан-Удэ поступило 30 новых автобусов
В Улан-Удэ поступило 30 новых автобусов
Общество, 03.11.2022
На дороги города выйдут ещё 17 больших автобусов
Красавицы из Бурятии завоевали титулы на Lady World-2022
Красавицы из Бурятии завоевали титулы на Lady World-2022
Общество, 03.11.2022
Международный конкурс красоты состоялся в Сочи
Ещё 28 человек в Бурятии заболели коронавирусом
Ещё 28 человек в Бурятии заболели коронавирусом
Общество, 03.11.2022
На дому лечатся более 200 человек
В школах Улан-Удэ увековечивают память погибших в спецоперации
В школах Улан-Удэ увековечивают память погибших в спецоперации
Общество, 03.11.2022
В городских школах установили уголки памяти
«ЕР» передаст семьям мобилизованных подарки по случаю Дня народного единства
«ЕР» передаст семьям мобилизованных подарки по случаю Дня народного единства
Общество, 03.11.2022
Ко Дню народного единства «Единая Россия» анонсирует акцию «Россия — единая семья!»
В День народного единства в Бурятии будет ветрено
В День народного единства в Бурятии будет ветрено
Общество, 03.11.2022
Синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные
Улан-удэнцам покажут кукол народов мира
Улан-удэнцам покажут кукол народов мира
Общество, 03.11.2022
Зрители увидят кукол из театра «Ульгэр»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^